У ніч проти 1 лютого 2024 року російські військові обстрілювали Херсон. Обстрілювати житлові квартали почали о 03:00. Також під вогнем армії РФ перебували п'ять громад Бериславського району.

За словами місцевого жителя Херсона Вадима, чули 13 вибухів.

"Обстріли тривали близько пів години по центральній частині, двох кварталах, чули 13 вибухів. У мене вирвало двері, добре, що вони були відкриті й хвилею не вибило вікна. Вдома нікого не було, поки всі живі", — каже чоловік.

Херсонка Тетяна живе у багатоповерхівці. Жінка розповіла, що потужні вибухи чула з 19:00.

"Я стояла біля балкона, вішала рушник, і почалися вибухи, хвиля була такою потужною, що мене з балкона відкинуло у квартиру метра на півтора. А потім був відчутний запах пороху, дитина побігла в ванну, я схопила валізу і ми спустились у підвал", — пригадує жінка.

Херсон, пошкоджена російськими снарядами багатоповерхівка, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У підвалі ховались ще понад 20 жителів їх будинку. За словами місцевої жительки Галини, вона спустилась у підвал одразу, як почали обстрілювати.

"У мене тільки вікна на кухні відкрило, хоч там і мішки лежать, але вибух сильний. Усю ніч били по місту, безперестанку", — говорить Галина.

Херсон, поламані решітки та пошкоджені вікна після обстрілів РФ, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У іншому районі Херсона влучили у будинок ввечері, близько 20:30. Двірниця Наталя зранку прийшла прибирати наслідки атаки РФ.

"Мені зателефонували жителі та повідомили про влучання. Це вже вдруге сталось, перший раз обстріляли трохи більше як пів року тому. Поранених немає, тільки сам будинок постраждав", — розказала двірниця.

Херсон, пошкоджені вікна в будівлі ТРЦ, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

За інформацією міської військової адміністрації, за минулу добу територіальна громада була під обстрілами 23 рази. По Херсону, Садовому, Придніпровському, Антонівці та Інженерному російські військові випустили 106 снарядів. Після обстрілів у Херсоні частково відсутні електрика, тепло та водопостачання.

Як розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова, російські снаряди зруйнували будинок, де перебували двоє людей.

"Рятувальники розібрали завали та звільнили вихід із помешкання, люди не постраждали. Також через влучання виникли дві пожежі: одна в адмінбудівлі, інша в житловому будинку за різними адресами. До ранку пожежі вдалося ліквідувати", — каже речниця ДСНС.

Херсон, вибиті OSB-плити на балконі у багатоповерхівці, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Після нічних обстрілів у місті багато руйнувань, інформації про поранених немає, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Зранку 31 січня 2024 року в мікрорайоні Острів під обстріл РФ потрапив чоловік, він поранений. У Тягинці є поранений, в Бериславі — поранена подружня пара, яка рухалася на мопеді. Ввечері під обстріли потрапило село Милове, там також травмоване подружжя, вони перебували в будинку куди влучив снаряд РФ: чоловік отримав скалкові поранення, жінка — контузію", — розказав Толоконніков.

Херсонщина, Тягинка, пошкоджений російськими обстрілами будинок, 1 лютого 2024 рік. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Протягом минулої доби під вогнем армії РФ перебували пять громад Бериславського району під вогнем армії РФ перебували сім територіальних громад Бериславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов.

"Серед них 10 населених пунктів були під щільним вогнем російських військ. Обстрілювали з авіації Берислав, пошкоджена будівля банківської установи. Також у ході авіаційних ударів у селах Шляхове та Милове пошкоджені навчальні заклади, у Новобериславі — Будинок культури. Також армія РФ завдала ракетних ударів по Тягинці та з безпілотників атакували Берислав", — сказав Літвінов.

За минулу добу територію правобережної Херсонщини російські військові обстріляли 41 раз. Випустили 164 снаряди.

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