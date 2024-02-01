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Протягом минулої доби під авіаційними ударами армії РФ перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини
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Протягом минулої доби під авіаційними ударами армії РФ перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини

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Протягом минулої доби під авіаційними ударами армії РФ перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини
Зруйнована російськими обстрілами будівля у Бериславському районі, Херсонщина, січень 2024 року. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Протягом минулої доби, 31 січня, під авіаційними ударами російської армії перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомив керівник РВА Володимир Літвінов.

За його словами, під вогнем були п'ять територіальних громад. Зокрема, Бериславська, Новорайська, Милівська, Новоолександрівська та Тягинська.

"Відомо, що пошкоджені об'єкти навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів. У Бериславі в результаті авіаудару пошкоджень зазнала будівля банківської установи, у селі Шляхове пошкоджений навчальний заклад, у селі Новоберислав — будинок культури. Ще один заклад пошкоджений у Миловому", — розповів очільник РВА.

За словами Літвінова, п'ять громад під ударами російської армії — це величезна кількість. І додав, що в районі всього 11 територіальних громад.

"Тобто, половина наших прибережних громад страждає від постійних обстрілів російських військових", — говорить Літвінов.

Як розповіла у марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, військові РФ намагаються відновити панування в повітрі та продовжують тиснути з тактичної авіації.

"Вони це роблять під виглядом так званої "помсти" і доведення, що не все ще втрачено після кримських подій. Намагаються бомбардуванням вкривати правий берег, застосовував і керовані бомби та некеровані авіаційні ракети, в тому числі по лівому берегу", — каже Гуменюк.

Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що військові РФ не припиняють спроб перевіряти на міцність український плацдарм і ті підрозділи, які його утримують і хоча б один штурм, але застосовують.

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