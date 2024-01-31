За добу російська армія 41 раз атакувала Херсонщину: поранені шестеро людей

За минулу добу російські військові 41 обстріляли Херсонську область. З різних видів озброєння випустили 164 снаряди, також завдали ракетного удару.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні. Поранення отримали шестеро людей.

Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 31 січня 2024 року

Російські війська 31 січня 2024 року скинули керовану авіабомбу на освітній заклад в одному із сіл Бериславського району на Херсонщині.

Також 31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Поцілила у житловий будинок.

Зранку 31 січня російська армія обстріляла мікрорайон Корабел у Херсоні. Поранений місцевий житель.

Раніше в прокуратурі повідомили, що російські військові знову скинули з безпілотника вибухівку у Бериславі. Загинув чоловік, який перебував на вулиці.

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