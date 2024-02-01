Вночі російські військові вчергове атакували житлові квартали Херсона. Снаряди зруйнували житловий будинок. Під завалами опинились двоє людей.

Про це у Telegram повідомила ДСНС України.

У дописі йдеться, що рятувальники розібрали завали та звільнили вихід з оселі. Люди не постраждали.

Крім цього, через влучання загорілись адмінбудівля та житловий будинок за різними адресами. До ранку пожежі ліквідували співробітники обласної державної служби з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 31 січня 2024 року

Російські війська 31 січня 2024 року скинули керовану авіабомбу на освітній заклад в одному із сіл Бериславського району на Херсонщині.

Також 31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Поцілила у житловий будинок.

Зранку 31 січня російська армія обстріляла мікрорайон Корабел у Херсоні. Поранений місцевий житель.

Раніше в прокуратурі повідомили, що російські військові знову скинули з безпілотника вибухівку у Бериславі. Загинув чоловік, який перебував на вулиці.

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