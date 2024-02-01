Внаслідок нічних російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання. Рух тролейбусів містом наразі неможливий.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

У дописі йдеться, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу російські військові 41 обстріляли Херсонську область. З різних видів озброєння випустили 164 снаряди, також завдали ракетного удару.

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