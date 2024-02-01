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Через нічні обстріли у Херсоні частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрути
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Через нічні обстріли у Херсоні частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрути

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Херсон, обстріли РФ, тролейбуси, громадський транспорт
Працівники Херсонелектротрансу ремонтують контактну лінію, пошкоджену внаслідок російських обстрілів, Херсон, січень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок нічних російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання. Рух тролейбусів містом наразі неможливий.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

У дописі йдеться, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу російські військові 41 обстріляли Херсонську область. З різних видів озброєння випустили 164 снаряди, також завдали ракетного удару.

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