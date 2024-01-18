Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Україна хотіла б повернути з-за кордону військовозобов'язаних громадян, але "примусово це зробити не вийде".

Відповідну заяву посадовець зробив у інтерв'ю агентству Report.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої держави, також підпорядковується законам цієї держави. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, однак примусово це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній державі є свої закони щодо людей зі статусом біженця", — сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності внесення коректив до закону про мобілізацію, аби зробити процес призову на військову службу більш справедливим.

"Мобілізація в Україні була оголошена відразу після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває досі. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес справедливішим", — зазначив посадовець.

На думку Данілова, новий законопроєкт "викличе серйозні невдоволення".

"Просто люди поки не бачать остаточного варіанта документа (законопроєкту про мобілізацію — Ред.), і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав Збройних сил України", — додав секретар РНБО.

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: