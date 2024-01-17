Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент передав уряду свої зауваження до законопроєкту стосовно мобілізації.

Про це спікер повідомив у інтерв'ю "Укрінформу".

"Основні, які можу назвати, — питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська людей з інвалідністю 3 групи, доцільності, прийнятності електронного розв'язання питань, що пов'язані з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців", — зазначив Стефанчук.

Зі слів голови ВРУ, "впродовж тривалого часу парламент дуже уважно вивчав урядовий законопроєкт про мобілізацію, проводив дискусії".

Спікер розповів, що, за результатами загального обговорення, яке проходило в закритому режимі на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, було висловлено низку пропозицій і зауважень до документа.

Згодом дискусію перенесли на рівень погоджувальної ради, що також відбулася в закритому режимі. Стефанчук вказав, що під час зустрічі президія Ради та представники фракцій мали можливість обмінятися думками щодо оновлення мобілізаційної політики з військовим керівництвом держави.

"Я чітко розумію, що завдання військових — отримувати успіхи на фронті, а завдання політиків — формувати політичні і юридичні механізми. Проте над регулюванням таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом. Ми почули військових, військові почули нас, надалі ми працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму", — пояснив голова ВРУ.

Спікера наголосив, що конкретні терміни подачі доопрацьованого документа не обговорювалися: "Адже для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Ради. Як тільки він буде готовий, ми знову розпочнемо предметний розгляд".

Голова ВРУ додав, що парламент "обов'язково вивчатиме доопрацьований урядом законопроєкт на відповідність конституційним принципам, правам і свободам людини й громадянина, а також на адаптацію до воєнного стану".

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: