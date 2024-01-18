Пропагандисти РФ поширюють наратив про нібито підготовку українською владою мобілізації жінок та чоловіків з 21 року, аби зірвати процес мобілізації в Україні.

Про це повідомили у Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України (РНБО).

"Чергова вигадка пропагандистів Кремля – поширення наративів про підготовку українською владою мобілізації жінок та чоловіків з 21 року. Мало того, росіяни стверджують, що нібито кулуарно йде підготовка до мобілізації підлітків", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Центр протидії дезінформації, метою цих інформаційних "вкидів" є залякування українського суспільства та зрив проведення мобілізації.

"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене", — додали у ЦПД.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

Що відомо про внесення законопроєкту про мобілізацію

19 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський поінформував, що під час обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

24 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що найближчими днями у Верховній раді буде зареєстрований законопроєкт щодо мобілізації та служби у Силах оборони загалом.

26 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

11 січня у Верховній Раді відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, за результатами яких законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання уряду.

В той же день Кабінет міністрів офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: