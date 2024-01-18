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Місто Баштанка, що на Миколаївщині, планують перейменувати — триває опитування
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Місто Баштанка, що на Миколаївщині, планують перейменувати — триває опитування

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Місто Баштанка, що на Миколаївщині, планують перейменувати — триває опитування
Вулицю Баштанки прибирають після боїв з військовими РФ, березень 2022 року. Фото: Василь Гонта

Український інститут національної пам'яті вніс Баштанку до переліку населених пунктів, назви яких містять російську імперську символіку та потребують перейменування. У місті триває онлайн-опитування серед населення щодо нової назви.

Про це повідомляється на сайті Баштанської громади.

Перейменувати місто Український інститут національної пам'яті рекомендує відповідно до закону про "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

У місті створили онлайн-опитування для пропозицій населення щодо нової назви Баштанки. Воно триватиме до 21 січня 2024 року.

Баштанка в історичному контексті

За словами історика Юрія Котляра, ще у 1806 році державні селяни й козаки з Полтавщини та Чернігівщини створили нове поселення на казенних землях південної України. Звідси перша назва села — Полтавка. Пізніше вона була проголошена Баштанською республікою.

"Баштанщина піднялася на боротьбу проти російських окупантів. З 15 вересня 1919 року почали організовану боротьбу мешканці Полтавки. 30 вересня 1919 року сформовано штаб повсталих. З цього дня можна говорити про створення Баштанської республіки", — сказав Юрій Котляр.

За словами історика, Баштанська республіка мала чітку військову структуру, а територія республіки становила 1 500 квадратних кілометрів.

У Баштанку населений пункт перейменували у 1928 році.

Що відомо про перейменування населених пунктів Миколаївщини

  • 3 листопада 2021-го року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував змінити назви декількох населених пунктів у Миколаївській області через їхній "російськомовний характер". Зокрема, зі слів Тараса Кременя, йдеться про такі населені пункти як Первомайськ, Южноукраїнськ, Арбузинка та Луч.
  • 27 липня 2023-го року набув чинності Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімів. Тепер рішення про демонтаж радянської символіки може приймати місцева влада.
  • У місті Южноукраїнськ 25-го вересня на засіданні комісії з перейменування підбили підсумки громадського обговорення щодо перейменування міста. Шляхом голосування найбільша кількість містян підтримала назву Південноукраїнськ.
  • Повернути історичне минуле та викоренити політичні мотиви. Як триває перейменування Первомайська на Миколаївщині

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