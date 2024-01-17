Обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго" може стати банкрутом, якщо їм не відновлять постачання газу за старою ціною. Нині установу перевели на постачальника останньої надії, у якого вартість газу утричі більша. Чому це сталося – у матеріалі Суспільного.

Під час інтерв’ю Українському радіо "Полтава" гендиректор "Полтаватеплоенерго" Олександр Олексенко розповів, що 2 січня 2024-го року підприємство отримало попередження про те, що його виключено з постачальника за спеціальними обов'язками і переведено на постачальника останньої надії. У першого вартість газу становить понад 7 тисяч гривень за 1 тисячу метрів кубічних, а у постачальника останньої надії - 22-24 тисячі гривень.

Олександр Олексенко, гендиректор "Полтаватеплоенерго". Суспільне Полтава

Через це, за словами Олексенка, у січні виникає пів мільярда додаткового боргу і стільки ж у лютому.

"Звернулися до Верховної Ради. Якщо нас почують, нам запропонують новий договір на таких же умовах, як постачальник за спеціальними обов’язками по 7,42. За такої ціни зможемо розрахуватися за газ по липень включно. Якщо не почують, то банкрутство реальне", розповів гендиректор "Полтаватеплоенерго".

За словами Олексенка, це призведе до того, що нікому буде постачати тепло.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів України, постачальник останньої надії має право постачати газ два місяці. Тобто з 1 березня я не знаю, хто постачатиме газ", - додав він.

Реакцію очікую у найкоротший термін. Якщо до 31 січня не буде рішення, то за січень розраховуватимуться по 24 тисячі гривень, а не по 7 тисяч.

Чому "Полтаватеплоенерго" перевели на постачальника останньої надії

За словами Олександра Олексенка, підприємству переводять борг Кременчуцької ТЕЦ, частину якої торік узяло обласне теплоенерго для того, щоб забезпечити жителів Кременчука теплом. А це 1,3 мільярди гривень, які були у ТЕЦ, та ще 308 мільйонів, які сформувалися за останні півтора роки.

"2022-го року, коли ми приймали Кременчуцьку ТЕЦ, нам ніхто не передавав ці борги, ні кредиторську заборгованість, ні дебіторську заборгованість. НАК "Нафтогаз" ставив це питання при укладанні договору, але ми надали листи, що ТЕЦ існує, вона проводить діяльність. Більш того, її діяльність прибуткова. Я вважав, що питання вирішене, бо до нас більше жодного разу не чіплялися", - розповів Олексенко.

За його словами, у серпні минулого року у "Полтаватеплоенерго" закінчився договір на постачання газу. Але, "Нафтогаз" висунув умову, що нову угоду укладуть за умови визнання боргу. Нині висунув таку ж умову.

2 договір завершився вкінці 2023 року. Суспільне Полтава

16 січня 2024-го року депутати Полтавської обласної ради під час сесії проголосували за те, щоб звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Суть звернення – передати з обласної власності у державну цілісний майновий комплекс Кременчуцької ТЕЦ, а також сприяти в укладенні договору на постачання газу для "Полтаватеплоенерго".

За яких умов "Нафтогаз Трейдинг" готовий укласти договір із "Полтаватеплоенерго"

За інформацією "Нафтогаз Трейдинг", вони неодноразово зверталися до керівництва "Полтаватеплоенерго", нагадуючи про необхідність врегулювання заборгованості за природний газ "Кременчуцької ТЕЦ", як цього вимагає стаття 22 Закону України "Про теплопостачання". Якщо цього не виконаютьпідписання нового договору буде незаконним". У "Нафтогаз Трейдинг" зазначають, що очікують на юридичні зобовʼязання щодо погашення боргу.

Що відомо про передачу Кременчуцької ТЕЦ обласному підприємству "Полтаватеплоенерго"

Кременчуцьку теплоелектроцентраль передали на баланс області восени 2022-го для того, аби мати змогу відновити її роботу. Частині жителів Кременчука тепло та гарячу воду почало надавати обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго"

Кременчуцьку ТЕЦ неодноразово обстрілювали росіяни. Так, одну з атак здійснили 24 квітня 2022-го. Після того туди РФ поцілила 18 червня 2022-го.

Для відновлення теплопостачання у Кременчуці після російських обстрілів уряд спрямував 100 мільйонів гривень.

Депутати Полтавської облради 26 вересня 2023 року проголосували, аби звернутися до Кабміну щодо передачі Кременчуцької ТЕЦ у державну власність.

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