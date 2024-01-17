НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Банкрутство "Полтаватеплоенерго": чому це може статися та як вплине на споживачів
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИНАФТОГАЗРегіони

Банкрутство "Полтаватеплоенерго": чому це може статися та як вплине на споживачів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Банкрутство "Полтаватеплоенерго"
Фото: Суспільне Полтава

Обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго" може стати банкрутом, якщо їм не відновлять постачання газу за старою ціною. Нині установу перевели на постачальника останньої надії, у якого вартість газу утричі більша. Чому це сталося – у матеріалі Суспільного.

Під час інтерв’ю Українському радіо "Полтава" гендиректор "Полтаватеплоенерго" Олександр Олексенко розповів, що 2 січня 2024-го року підприємство отримало попередження про те, що його виключено з постачальника за спеціальними обов'язками і переведено на постачальника останньої надії. У першого вартість газу становить понад 7 тисяч гривень за 1 тисячу метрів кубічних, а у постачальника останньої надії - 22-24 тисячі гривень.

Банкрутство "Полтаватеплоенерго": чому це може статися та як вплине на споживачів
Олександр Олексенко, гендиректор "Полтаватеплоенерго". Суспільне Полтава

Через це, за словами Олексенка, у січні виникає пів мільярда додаткового боргу і стільки ж у лютому.

"Звернулися до Верховної Ради. Якщо нас почують, нам запропонують новий договір на таких же умовах, як постачальник за спеціальними обов’язками по 7,42. За такої ціни зможемо розрахуватися за газ по липень включно. Якщо не почують, то банкрутство реальне", розповів гендиректор "Полтаватеплоенерго".

За словами Олексенка, це призведе до того, що нікому буде постачати тепло.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів України, постачальник останньої надії має право постачати газ два місяці. Тобто з 1 березня я не знаю, хто постачатиме газ", - додав він.

Реакцію очікую у найкоротший термін. Якщо до 31 січня не буде рішення, то за січень розраховуватимуться по 24 тисячі гривень, а не по 7 тисяч.

Чому "Полтаватеплоенерго" перевели на постачальника останньої надії

За словами Олександра Олексенка, підприємству переводять борг Кременчуцької ТЕЦ, частину якої торік узяло обласне теплоенерго для того, щоб забезпечити жителів Кременчука теплом. А це 1,3 мільярди гривень, які були у ТЕЦ, та ще 308 мільйонів, які сформувалися за останні півтора роки.

"2022-го року, коли ми приймали Кременчуцьку ТЕЦ, нам ніхто не передавав ці борги, ні кредиторську заборгованість, ні дебіторську заборгованість. НАК "Нафтогаз" ставив це питання при укладанні договору, але ми надали листи, що ТЕЦ існує, вона проводить діяльність. Більш того, її діяльність прибуткова. Я вважав, що питання вирішене, бо до нас більше жодного разу не чіплялися", - розповів Олексенко.

За його словами, у серпні минулого року у "Полтаватеплоенерго" закінчився договір на постачання газу. Але, "Нафтогаз" висунув умову, що нову угоду укладуть за умови визнання боргу. Нині висунув таку ж умову.

Банкрутство "Полтаватеплоенерго": чому це може статися та як вплине на споживачів
2 договір завершився вкінці 2023 року. Суспільне Полтава

16 січня 2024-го року депутати Полтавської обласної ради під час сесії проголосували за те, щоб звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Суть звернення – передати з обласної власності у державну цілісний майновий комплекс Кременчуцької ТЕЦ, а також сприяти в укладенні договору на постачання газу для "Полтаватеплоенерго".

За яких умов "Нафтогаз Трейдинг" готовий укласти договір із "Полтаватеплоенерго"

За інформацією "Нафтогаз Трейдинг", вони неодноразово зверталися до керівництва "Полтаватеплоенерго", нагадуючи про необхідність врегулювання заборгованості за природний газ "Кременчуцької ТЕЦ", як цього вимагає стаття 22 Закону України "Про теплопостачання". Якщо цього не виконаютьпідписання нового договору буде незаконним". У "Нафтогаз Трейдинг" зазначають, що очікують на юридичні зобовʼязання щодо погашення боргу.

Що відомо про передачу Кременчуцької ТЕЦ обласному підприємству "Полтаватеплоенерго"

Кременчуцьку теплоелектроцентраль передали на баланс області восени 2022-го для того, аби мати змогу відновити її роботу. Частині жителів Кременчука тепло та гарячу воду почало надавати обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго"

Кременчуцьку ТЕЦ неодноразово обстрілювали росіяни. Так, одну з атак здійснили 24 квітня 2022-го. Після того туди РФ поцілила 18 червня 2022-го.

Для відновлення теплопостачання у Кременчуці після російських обстрілів уряд спрямував 100 мільйонів гривень.

Депутати Полтавської облради 26 вересня 2023 року проголосували, аби звернутися до Кабміну щодо передачі Кременчуцької ТЕЦ у державну власність.

Більше слухайте на Українському радіо "Полтава".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
На початок