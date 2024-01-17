Дарія Басюк звільнилася з посади директора департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це свідчить розпорядження, яке 12 січня 2024 року підписав перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Згідно розпорядження, Дарію Басюк звільнили з посади директора департаменту учора, 16 січня, на підставі її заяви, за угодою сторін.

Кам'янчанка Дарія Басюк була призначена на посаду директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації 26 листопада 2021 року як переможниця у конкурсі на цю посаду. Щоправда, ще до перемоги у конкурсі вона кілька місяців виконувала обов'язки директора департаменту після звільнення своєї попередниці Олени Лошанюк з Теофіполя, в якої була заступницею.

В освітній сфері Дарія Басюк з 1991 року. Десять років пропрацювала у Кам’янець-Подільському державному університеті (нині Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), має науковий ступінь доктора економічних наук. Певний час вона також була начальницею управління економіки Кам’янець-Подільської міської ради та головною спеціалісткою Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.