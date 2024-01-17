Прифронтове місто Курахове армія РФ обстрілює чи не щодня. Нині тут не залишилось жодної будівлі, яку б не пошкодили російські обстріли. У прифронтовому місті для людей працює тимчасовий прихисток у "пункті незламності". Як живе місто під обстрілами росіян — у репортажі.

Прифронтове Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Армія РФ обстрілює місто майже щодня.

Курахове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Три ракети С-300 прилетіло у місто в ніч з 14 на 15 січня. В один із будинків пошкоджений внаслідок обстрілу. Нині у цьому будинку ніхто не живе. Тут працюють комунальники: вони забивають вікна, лагодять двері.

Пошкоджений обстрілами будинок, Курахове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Друга російська ракета С-300 влучила посеред дороги — залишилася вирва. Директор місцевого комунального підприємства Андрій Наумов розповідає, до цього обстрілу у будинку у трьох квартирах жили люди:

"Це був жилий дім. Слава Богу, ніхто не зазнав ушкоджень, всі цілі, живі. Основний конструктив будівлі цілий, обшивка зазнала пошкоджень. Покрівля дуже зазнала пошкоджень. Тут, мабуть, відсотків п'ятдесят зазнали пошкоджень. Ще не можемо ніяк приступити до її ремонту, бо не встигаємо з кількістю обстрілів"

За словами Наумова, нині у місті російськими обстрілами пошкоджені 80% житлових будинків, дві багатоповерхівки зруйновані повністю:

"У кожному будинку вилітали шибки та вікна, це однозначно. Глобальних пошкоджень зазнали процентів тридцять будинків. Наше підприємство кожного дня працює над ліквідацією наслідків обстрілів, закриває вікна, допомагає мешканцям зі сміттям, що там утворюється".

Людям, домівки яких пошкодили російські обстріли, пропонують тимчасовий прихисток у місцевому "пункті незламності".

"Пункт незламності", Курахове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами начальниці управління культури Курахівської міськради Світлани Коновалової, "пункт незламності" облаштували найнеобхіднішим: "Тут кілька кімнат, всі оснащені ліжками. У нас є запасні на випадок, якщо більше людей буде".

Ліжка у "пункті незламності", Курахове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Світлана Коновалова розповідає, люди періодично ночують у пункті під час обстрілів:

"Люди користуються, але зараз не дуже часто, тому що намагаються залишатися вдома, поки є електроенергія люди не йдуть у "пункт незламності". Якщо бувають якісь обстріли, то людей тоді привозять і централізовано вони тут ночують, а надалі ми з'ясовуємо куди їх дівати далі".

Начальниця управління культури Курахівської міськради Світлана Коновалова. Кадр з відео Суспільне Донбас

З квітня минулого року у Курахівській громаді оголошена обов'язкова евакуація, додає Світлана Коновалова: "Евакуація у нас здійснюється до Дніпра і до Житомирської області. Також у нас є приватні перевізники, які везуть в усі точки України".

Зруйнована обстрілами будівля, Курахове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нині, за даними начальника тамтешньої військової адміністрації Романа Падуна, у Кураховому проживає вісім тисяч містян. До повномасштабного вторгнення тут жили понад 20 тисяч людей.

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