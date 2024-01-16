Про допомогу від США та ЄС, яку мають нарешті погодити, роботу над вилученням заморожених активів Росії, про заохочення американських бізнесменів інвестувати в Україну та рівень українських реформ — спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, Пенні Пріцкер, розповіла Суспільному під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Нещодавно ви відвідали Київ. Поділіться враженнями від цього візиту.

Для України зараз непростий час. Росіяни посилили ракетні атаки. У вас не вистачає боєприпасів. Є занепокоєння щодо того, чи буде підтримка з боку США та ЄС. Отже, під час візиту я відчула тривогу.

Але вранці я почула від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що підтримка Україні з боку ЄС гарантована. Також, тут, у Давосі, члени обох палат нашого Конгресу, обох партій, запевнили, що збираються схвалити цей додатковий пакет допомоги Україні. Тож, за моїми відчуттями, допомога вже на підході.

Україна перемагає обставини. Ваша економіка зростає. У вас на 17% зросли інвестиції. Державні доходи зросли на 10% — це 4,4 мільярда доларів. Чорноморські шляхи функціонують. Наприкінці року ви ухвалили значний пакет реформ. Під час мого візиту ми зустрілися з усіма партіями у Верховній Раді, і вони сказали, що у 2024 році планують підтримати необхідні реформаторські закони й що зосереджені на роботі щодо вступу України до ЄС. Тож ситуація неоднозначна, але є позитивні тенденції.

Чи ви відчуваєте, що затримка з виділенням допомоги може бути небезпечною і для економіки України, і для ситуації на полі бою?

Терміновість зрозуміла. Це — послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи й щодо військової підтримки, і щодо економічної. Зокрема, чудовим прикладом успіху є кількість збіжжя, яке ви транспортуєте Чорним морем. Близько 600 суден, близько 16 мільйонів тонн зерна з серпня. У грудні було відвантажено більше зерна, ніж коли розпочали чорноморську зернову ініціативу.

Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а і за європейську, американську. Тому ці аргументи є переконливими. Наші парламентські процеси можуть бути подекуди безладними, але тут йдеться про невідкладні питання і всі добре усвідомлюють виклики.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер (праворуч) та пані посол США в Україні Бріджит Брінк у Києві, 12 січня 2024 року. Фото: Yevhen Kotenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Ви й в Києві, і під час виступу в Давосі говорили, що заохочуєте працювати з Україною американський приватний сектор. Попри ризики для інвестування в Україну, хоча б через постійні ракетні обстріли. Що вам відповідають американські бізнесмени?

Я пояснила їм, по-перше, що ми зосереджені на посиленні безпеки, покращенні протиповітряної оборони України. По-друге — розповіла, які інструменти можна застосувати, щоб зменшити ризик. Одним з них було б страхування.

Але глобально я заохочую приватний сектор побачити на власні очі, що відбувається в Україні. Побачити людей, їхню стійкість, інноваційність, відданість справі, рівень професійної етики.

Потрібно усвідомлювати, які природні ресурси є в Україні. Які є галузі з чудовими можливостями — чи то сільське господарство, чи то технології, оборонна промисловість, енергетика тощо. У цих секторах є велика потреба в партнерстві з українського боку, а також — інтерес до таких партнерств з боку західних бізнесменів.

Йдеться, скоріш, про майбутнє, бо частина підприємств цих галузей перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Так, але, щоб прискорити відбудову, процес треба вже розпочинати. Його частиною є програма реформ. Вони необхідні, щоб зацікавити приватний сектор в інвестиціях. Не чекайте, поки настане мир. І нехай ваш уряд слухає, що потрібно бізнесу. Це прискорить інвестиції. Зараз є інтерес. І, звісно, усі розуміють, що мир, або більша безпека полегшить справу. Але це не означає, що робота в цьому напрямку зараз неможлива.

Ви згадали про реформи, які Україна виконує, наприклад, щодо вступу в ЄС. Які питання в цьому контексті вас все ще турбують?

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією. Наприклад, питання митниці. В цій сфері має бути більше цифровізації, щоб було менше можливостей для корупції.

Також, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті. Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином. Потрібно боротися з "сірим" ринком, бо через нього ви втрачаєте доходи в бюджет. Це бентежить й іноземний бізнес, якщо говорити про плани партнерства.

Отже, це все, над чим ми працюємо з вашим урядом. І, як каже ваш президент, робота триває. Вважаю, можливість вступу України до ЄС надзвичайно важливою. І уряд, і громадяни повинні контролювати одне одного для досягнення необхідних для цього стандартів.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час інтервʼю Суспільному, Давос, Швейцарія, 16 січня 2024 року. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Один з напрямків вашої роботи — тема конфіскації російських активів. Що є найскладнішим в тому, щоб обʼєднати країни навколо цієї ідеї?

Перший крок зроблено — "Велика сімка" погодилася, що Росія повинна заплатити та доручила міністрам своїх країн знайти необхідні механізми цього. Що юридично треба здійснити? Які закони ухвалити? Як управляти процесом? Отже, робота починається, але не варто сподіватися, що це станеться швидко.

Чи відчуваєте ви втому від війни й серед американців, і серед західних партнерів України загалом?

Американці не втомилися, бо розуміють, що на кону. Це не тільки українська та європейська безпека — це також безпека Америки, безпека глобальної демократії. Тому ми не можемо дозволити собі бути втомленими. Вважаю, важливо залишатися об’єднаними.