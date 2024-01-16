Набори для занять із робототехніки, світловий планшет, 3D ручки та логопедичний лабіринт. Таке обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами отримали в Терешківському інклюзивно-ресурсному центрі. Витратили на це понад 180 тисяч гривень. Це гроші мінігранту, який отримали у рамках швейцарсько-українського проєкту DECIDE, а також із бюджету громади.

Про це розповіла Суспільному директорка закладу Світлана Кривенко.

У інклюзивно-ресурсному центрі, що у Терешківській громаді, з дітьми займаються логопед, психолог та реабілітолог.

Одне із занять в інклюзиввному центрі. Суспільне Полтава

"Сьогодні ми складали, різали, стукали, у басейні дощиком бавились. Нам дуже подобається. Дімчик, подобається? Так. Зрушення у нас є, будемо надалі ходити, надалі займатися", — розповіла відвідувачка інклюзивно-ресурсного центру Тетяна.

Заняття у центрі проводять для дітей з особливими освітніми потребами. Для цього тут закупили нове обладнання. Це, зокрема, набори для занять із робототехніки, світловий планшет, 3D ручки, логопедичний лабіринт та парту для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Фахівчиня інклюзивно-ресурсного центру займається із трирічним Дмитром. Суспільне Полтава

"Це буде для дітей не тільки цікаво, але й корисно для їхнього розвитку. Через те, що розвивається і дрібна моторика, і увага, і пам’ять, і мислення. Якраз все те, чим ми займаємось у своїй роботі. Робототехніка застосовується при роботі з нормо-типовими дітьми в загально-освітніх школах. Вирішили спробувати і для наших дітей, через те, що вони повинні йти в ногу з часом", — повідомила директорка інклюзивно-ресурсного центру Терешківської громади Світлана Кривенко.

Фахівчиня центру навчається працювати із 3D ручкою. Суспільне Полтава

На закупівлю нового обладнання витратили понад 180 тисяч гривень. Це гроші мінігранту, який отримали в рамках швейцарсько-українського проєкту DECIDE, а також із бюджету громади.

Куточок для ігр та спортивих занять із дітьми. Суспільне Полтава

"Кадровий склад, матеріально-технічна база, методичне забезпечення створюють умови для того, щоб ми надавали послуги не тільки в нашій громаді, а і для інших громад, які з нами по сусідству", — продовжив начальник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий

"Цей світловий проєктор сподобався дитині тому, що для нього це цікаво, зміна кольорів, він може малювати, а в нього зараз формується розуміння цифри і букви, йому дуже сподобалася саме ця гра. Пісок заспокоює наших діток, а також розвиває. Розвиває дрібну моторику, логіку, мислення, ігрову діяльність", — розповіла фахівчиня інклюзивно-ресурсного центру Терешківської громади Інна Цегельник.

Набір для занять із робототехніки. Суспільне Полтава

Як розповіла Світлана Кривенко, навчання для дітей у центрі безплатне. Нині на обліку там перебуває понад пів тисячі дітей. Це із шести громад області.

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