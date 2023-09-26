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У школах Полтавщини побільшало асистентів учителя: як навчають дітей в інклюзивних класах
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У школах Полтавщини побільшало асистентів учителя: як навчають дітей в інклюзивних класах

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Клас в школі №34
Суспільне Полтава

На Полтавщині 532 заклади освіти надають послуги дітям з особливими освітніми потребами. Цьогоріч для організації інклюзивного навчання залучили більше асистентів учителя та учня - 1211 та 48 відповідно, тоді як торік працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учня.

Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Учень і асистент вчителя
Назар Коваленко з асистенткою вчителя Раїсою Гутовською. Суспільне Полтава

Назар Коваленко навчається у 6-му класі Полтавської загальноосвітньої школи №34. Мама хлопчика розповідає, що через свої особливості він потребує особливого підходу до навчання і допомоги асистента учителя.

"В нього з першого класу тривожність спостерігалась і збудженість така. Прийшов він замкнутий, він не знав, що від нього хочуть",каже мама учня Альона Коваленко.

"Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту" всі заклади загальної середньої освіти можуть надавати освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Крім того, у нас діють 10 спеціалізованих закладів: це три навчально-реабілітаційні центри та сім спеціальних шкіл",розповідає директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Тренінг з психологом
Аріна Коваленко з психологом. Суспільне Полтава

П’ятикласниця Аріна має проблеми з опорно-руховим апаратом. Її мама розповіла, що на уроках її донька працює самостійно, але потребує допомоги під час перерв.

"Безпосередньо під час уроків (допомоги – ред.) вона не потребує, тому що в неї порушення опорно-рухового апарату. Вона потребує допомоги лише при пересуванні по поверхах. Асистент учителя допомагає. Вона її супроводжує на заняття, якщо необхідно, в їдальню, чи якщо вони рухаються на інші поверхи, на різні навчання та інші класи",каже мама учениці Тетяна Коваленко.

Директорка школи №34 Любов Єрмак розповіла, що з кожною дитиною працює кілька фахівців, але роль асистента залишається головною в організації інклюзивної освіти.

Асистент вчителя
Асистент учителя допомагає учням. Суспільне Полтава

"З кожною дитиною працює команда супроводу, не тільки класний керівник. Це всі вчителі, психолог і асистент вчителя, який надає допомогу вчителю й дитині. Це для того, щоб дитина сприймала матеріал, для того, щоб дитина адаптувалася в колективі. Для того, щоб не тільки дитині було комфортно, а й тим дітям, які з цією дитиною навчаються", говорить директорка Полтавської ЗОШ №34 Любов Єрмак.

Асистенка вчителя Раїса Гутовська говорить, що на одного асистента може припадати кілька учнів з різними потребами: від мовленнєвих до аутичних розладів.

Урок фізкультури
Асистент вчителів є і на уроках фізкультури. Суспільне Полтава

"Якщо дитина потребує, то асистент вчителя сидить прямо біля дитини. Якщо це опорно-руховий апарат або те, що дитина зовсім не може, доводиться руку в руку брати і писати. Тоді ми сидимо і разом пишемо, разом відкриваємо, разом усе робимо. А якщо дитина сама це все вміє робити, то асистент учителя може бути і для двох, і для трьох, іноді в нас було, що й для чотирьох учнів. А отже, ми ходимо і дивимося, хто що встигає",каже асистентка вчителя Раїса Гутовська.

"З кожним роком і з кожним вкладанням фахівців він (син – ред.) себе відкривав. Зараз він поводить себе, як і інші дітки",каже мама учня Альона Коваленко.

За словами Євгена Кончаковського, минулого навчального року у школах Полтавщини працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учня. Вони надавали послуги 1605 дітям з особливими освітніми потребами.

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