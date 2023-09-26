На Полтавщині 532 заклади освіти надають послуги дітям з особливими освітніми потребами. Цьогоріч для організації інклюзивного навчання залучили більше асистентів учителя та учня - 1211 та 48 відповідно, тоді як торік працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учня.

Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Назар Коваленко з асистенткою вчителя Раїсою Гутовською. Суспільне Полтава

Назар Коваленко навчається у 6-му класі Полтавської загальноосвітньої школи №34. Мама хлопчика розповідає, що через свої особливості він потребує особливого підходу до навчання і допомоги асистента учителя.

"В нього з першого класу тривожність спостерігалась і збудженість така. Прийшов він замкнутий, він не знав, що від нього хочуть", — каже мама учня Альона Коваленко.

"Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту" всі заклади загальної середньої освіти можуть надавати освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Крім того, у нас діють 10 спеціалізованих закладів: це три навчально-реабілітаційні центри та сім спеціальних шкіл", — розповідає директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Аріна Коваленко з психологом. Суспільне Полтава

П’ятикласниця Аріна має проблеми з опорно-руховим апаратом. Її мама розповіла, що на уроках її донька працює самостійно, але потребує допомоги під час перерв.

"Безпосередньо під час уроків (допомоги – ред.) вона не потребує, тому що в неї порушення опорно-рухового апарату. Вона потребує допомоги лише при пересуванні по поверхах. Асистент учителя допомагає. Вона її супроводжує на заняття, якщо необхідно, в їдальню, чи якщо вони рухаються на інші поверхи, на різні навчання та інші класи", — каже мама учениці Тетяна Коваленко.

Директорка школи №34 Любов Єрмак розповіла, що з кожною дитиною працює кілька фахівців, але роль асистента залишається головною в організації інклюзивної освіти.

Асистент учителя допомагає учням. Суспільне Полтава

"З кожною дитиною працює команда супроводу, не тільки класний керівник. Це всі вчителі, психолог і асистент вчителя, який надає допомогу вчителю й дитині. Це для того, щоб дитина сприймала матеріал, для того, щоб дитина адаптувалася в колективі. Для того, щоб не тільки дитині було комфортно, а й тим дітям, які з цією дитиною навчаються", — говорить директорка Полтавської ЗОШ №34 Любов Єрмак.

Асистенка вчителя Раїса Гутовська говорить, що на одного асистента може припадати кілька учнів з різними потребами: від мовленнєвих до аутичних розладів.

Асистент вчителів є і на уроках фізкультури. Суспільне Полтава

"Якщо дитина потребує, то асистент вчителя сидить прямо біля дитини. Якщо це опорно-руховий апарат або те, що дитина зовсім не може, доводиться руку в руку брати і писати. Тоді ми сидимо і разом пишемо, разом відкриваємо, разом усе робимо. А якщо дитина сама це все вміє робити, то асистент учителя може бути і для двох, і для трьох, іноді в нас було, що й для чотирьох учнів. А отже, ми ходимо і дивимося, хто що встигає", — каже асистентка вчителя Раїса Гутовська.

"З кожним роком і з кожним вкладанням фахівців він (син – ред.) себе відкривав. Зараз він поводить себе, як і інші дітки", — каже мама учня Альона Коваленко.

За словами Євгена Кончаковського, минулого навчального року у школах Полтавщини працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учня. Вони надавали послуги 1605 дітям з особливими освітніми потребами.

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