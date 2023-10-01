Про безпечне освітнє середовище й ті корективи, що внесла повномасштабна війна у навчання дітей з особливими освітніми потребами в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів директор "Інклюзивно-ресурсного центру" Сергій Зайцев.

Головний принцип інклюзії – підлаштовування системи освіти під дитину, а не навпаки, говорить Сергій Зайцев.

Намагаємося максимально інтегрувати вимоги сьогодення для створення безпечного освітнього середовища для наших діток. Насамперед, це облаштування укриття, відпрацювання алгоритму дій під час Повітряної тривоги, підтримка емоційного стану наших учнів. Адже діти можуть відчувати труднощі у розумінні і сприйнятті подій, що відбуваються.

Сучасний ремонт, дидактичне оснащення – усе для того, щоб мінімізувати негативний вплив на дітей. За словами Сергія Зайцева, під час навчання в укритті педагоги уникають тригерів, що могли б погіршити можливість дитини з ООП освітніх послуг.

Для цього розроблені покрокові інструкції альтернативних форм навчання – дистанційного, змішаного. Для найбільш сприятливих умов безпечного освітнього середовища потрібен чотирикутник – керівники закладів інклюзивної освіти, педагоги, діти з особливими освітніми потребами і їхні батьки.

Кожен має виконувати свою функцію і комунікувати між собою. Основне завдання – це соціалізація і адаптація дитини з ООП до реалій сьогодення. Директор інклюзивного центру розповів, що особливу увагу вчителі приділяють такій категорії дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

З початку повномасштабного вторгнення до нас надійшло більше шістдесяти звернень від ВПО. Згідно з чинним законодавством комплексну оцінку таким дітям ми проводимо в першу чергу. Від моменту подачі заяви від батьків і видачі висновку минає 12-14 днів. Щоб максимально швидко знайти для дитини заклад чи дошкільної чи загальної середньої освіти.

Для дітей інших категорій цей термін становить близько 30 днів. Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради приймає звернення від батьків або законних представників дитини на своєму сайті цілодобово через автоматизовану систему, розповів Зайцев. Тут можна отримати інформацію як подати документи, як записатися на консультацію, які корекційно-розвиткові послуги можна отримати в закладі тій чи іншій категорії дітей з ООП. Адреса: Полтава, вулиця Нечуй-Левицького, 4.

Більше слухайте в інтерв’ю Українському радіо "Полтава" директора "Інклюзивно-ресурсного центру" Сергія Зайцева.

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