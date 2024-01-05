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KN-23, KN-24, "Хвасон-9": що відомо про балістичні ракети, які, зі слів Білого дому, Росія придбала у КНДР
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KN-23, KN-24, "Хвасон-9": що відомо про балістичні ракети, які, зі слів Білого дому, Росія придбала у КНДР

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Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

У ніч на 21 березня Росія обстріляла ракетами Україну. Над Києвом сили ППО збили 29 крилатих ракет і 2 балістичні. Серед них, за повідомленням повітряних сил ЗСУ, ймовірно, була одна виробництва КНДР — KN-23. Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що РФ придбала північнокорейські ракети дальністю 900 кілометрів. Що це за ракети — розповідає Суспільне.

Про що йдеться

За даними Білого дому Росія, вперше ще у грудні 2023-го, вдарила по Запорізькій області однією з придбаних у КНДР ракет. "КНДР нещодавно надала РФ пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих північнокорейських балістичних ракет по території України. Вона, як видається, приземлилася у полі в Запорізькій області", — сказав Кірбі.

Балістичні ракети КНДР
Скриншот з брифінгу координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі

Тоді Юрій Ігнат — ще на той момент речник повітряних сил, заявив, що не може підтвердити використання Росією цих ракет, а представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Суспільному зазначив, що заява партнерів про ракети з Північної Кореї "безумовно вивчається".

Що це за ракети

Згідно з фотографіями, представленими на брифінгу Кірбі, мова може йти про ракети KN-23 і KN-24. Перша є аналогом російського "Іскандеру" з більшою дальністю польоту — 690 км, та бойовою частиною у 500 кг. Друга, KN-24 — аналог ATACMS, з дальністю польоту у 400 км та 500 кг вибухівки. Про це Суспільному розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

За даними джерел Defence Express, вже 2 січня 2024 року РФ вдарила по Харкову ракетою KN-23. Проте, у Білому домі заявляли, що дальність переданих ракет КНДР може становити 900 км, тому Киричевський припускає, що йтися може і про іншу ракету — "Хвасон-9".

"Це копія радянського ОТРК "Ельбрус", який може нібито бити на відстань до 1000 км. Тобто зараз є три версії, які потрібно перевіряти, коли з‘являться результати аналізу уламків", — говорить Киричевський.

Загалом, за словами речника повітряних сил Юрія Ігната північнокорейські ракети мають багато схожого з радянськими, які використовує Росія: "КНДР багато технологій передав ще СРСР. Тому навряд варто очікувати чогось новішого. Від того ж таки "Іскандера", [північнокорейські ракети] можливо, відрізняються чимось, але не надто".

Чи є в Україні чим їх збивати

І KN-23, і KN-24, і "Хвасон-9" — це балістичні ракети. Після пострілу вони здіймаються вгору і далі, розганяючись, б'ють по цілі майже вертикально. Швидкість таких ракет може у кілька разів перевищувати швидкість звуку (1236 км/год) Нині, за словами Івана Киричевського, в Україні їх можуть збивати лише західні системи ППО — "Patriot" та "SAMP/T".

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