У Миколаєві підприємці та волонтери виготовляють продукцію з патріотичною символікою. Десять відсотків заробітку від продажу мерчу "Миколаїв — місто герой" передають на потреби українських військових.
Про свою діяльність та створення виробів підприємці розповіли Суспільному.
Руслан Ульянов займається друком на тканинах з 1994-го року. Одразу після початку повномасштабної війни почав волонтерити.
"Через декілька днів подзвонили колеги та попросили допомогти. Сказали, що будемо хлопцям на блокпости шити нашивки з написом про "Рускій корабель". І вийшли, почав друкувати. Працювали не за гроші, тому що була допомога. І чотири бутерброди передавали, щоб я не нудьгував і було з чим попити чаю", — згадує Руслан.
Чоловік розповідає про процес створення продукції — на тканину наносять світлочутливу емульсію. І після експозиції та промивки залишається тільки, те зображення, що потрібно друкувати. Після цього фарба продавлюється крізь тканину.
За годину Руслан може нанести зображення на 30 футболок чи інший вид одягу. Але замовлення отримує нечасто. У 2023 році — лише від підприємниці та волонтерки Алли Єнтіної.
Алла з 2022 року разом з другом — дизайнером, який живе і працює у Берліні, почали виготовляти продукцію з патріотичною символікою.
"Мій друг, Роман Дорошенко, створив герб — це його авторський проєкт — він складається з якоря і з української символіки. Я побачила у нього на сторінці й сказала йому: "Ром, а чому б нам не зробити якийсь брендований продукт з цього?" Тому що хотілося якось підтримати наших миколаївців", — каже Алла.
За словами волонтерки, вони створили бренд Миколаєва, як міста героїв, адже саме завдяки людям воно вистояло.
Я бачила, як люди згуртувалися на початку війни, як вони обороняли місто, як всі сили були кинуті тільки на те, щоб щось робити для того, щоб ворог не пішов далі. І це була вдячність миколаївцям від нас.
Десять відсотків, вторгованих від продажу продукції грошей, передають на потреби Сил оборони України. Волонтери співпрацюють з місцевою владою, тому багато іноземних гостей їдуть з Миколаєва з такими сувенірами.
"Це наші футболки, лонгсліви, кепки. Дуже цікаво, коли в інтерв’ю з якимось іноземним волонтером ми бачимо свою продукцію, то дуже приємно. Тому що це знак того, що ми робимо потрібну справу для суспільства і для нашого Миколаєва", — говорить підприємиця.
У січні 2024-го, зі слів Алли, у Берліні відбудеться волонтерський захід зі збору грошей на Збройні сили України. Там продемонструють продукцію з мерчем "Миколаїв — місто героїв".
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