У Миколаєві підприємці та волонтери виготовляють продукцію з патріотичною символікою. Десять відсотків заробітку від продажу мерчу "Миколаїв — місто герой" передають на потреби українських військових.

Про свою діяльність та створення виробів підприємці розповіли Суспільному.

Руслан Ульянов займається друком на тканинах з 1994-го року. Одразу після початку повномасштабної війни почав волонтерити.

"Через декілька днів подзвонили колеги та попросили допомогти. Сказали, що будемо хлопцям на блокпости шити нашивки з написом про "Рускій корабель". І вийшли, почав друкувати. Працювали не за гроші, тому що була допомога. І чотири бутерброди передавали, щоб я не нудьгував і було з чим попити чаю", — згадує Руслан.

Руслан Ульянов займається друком на тканинах. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Чоловік розповідає про процес створення продукції — на тканину наносять світлочутливу емульсію. І після експозиції та промивки залишається тільки, те зображення, що потрібно друкувати. Після цього фарба продавлюється крізь тканину.

Руслан показує пристрій для експонування друкарських форм. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За годину Руслан може нанести зображення на 30 футболок чи інший вид одягу. Але замовлення отримує нечасто. У 2023 році — лише від підприємниці та волонтерки Алли Єнтіної.

Алла з 2022 року разом з другом — дизайнером, який живе і працює у Берліні, почали виготовляти продукцію з патріотичною символікою.

"Мій друг, Роман Дорошенко, створив герб — це його авторський проєкт — він складається з якоря і з української символіки. Я побачила у нього на сторінці й сказала йому: "Ром, а чому б нам не зробити якийсь брендований продукт з цього?" Тому що хотілося якось підтримати наших миколаївців", — каже Алла.

Миколаївський мерч. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За словами волонтерки, вони створили бренд Миколаєва, як міста героїв, адже саме завдяки людям воно вистояло.

Я бачила, як люди згуртувалися на початку війни, як вони обороняли місто, як всі сили були кинуті тільки на те, щоб щось робити для того, щоб ворог не пішов далі. І це була вдячність миколаївцям від нас.

Миколаївська волонтерка та підприємиця Алла Єнтіна в 2022 році створила мерч "Миколаїв — місто героїв". Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Десять відсотків, вторгованих від продажу продукції грошей, передають на потреби Сил оборони України. Волонтери співпрацюють з місцевою владою, тому багато іноземних гостей їдуть з Миколаєва з такими сувенірами.

"Це наші футболки, лонгсліви, кепки. Дуже цікаво, коли в інтерв’ю з якимось іноземним волонтером ми бачимо свою продукцію, то дуже приємно. Тому що це знак того, що ми робимо потрібну справу для суспільства і для нашого Миколаєва", — говорить підприємиця.

Шапки з миколаївським мерчем. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

У січні 2024-го, зі слів Алли, у Берліні відбудеться волонтерський захід зі збору грошей на Збройні сили України. Там продемонструють продукцію з мерчем "Миколаїв — місто героїв".

Миколаївський мерч. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

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