Мітинг у Полтаві: протестувальники хочуть перерозподілу бюджету на користь ЗСУ

До Полтавської міськради 30 грудня прийшло близько 10 людей з вимогою перерозподілити бюджет міста на користь підтримки ЗСУ.
Ініціаторка пікету Вікторія Кошева Суспільному розповіла, що вважають, що 118 мільйонів гривень, які депутати запланували виділити з бюджету на фінансування департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи — це замало.
"Громада проти того, що у бюджеті було мало виділено грошей на підтримку армії. Ми прийшли сказати своє невдоволення. Ми пишемо соціальних мережах про те, що ми виходимо на пікети. Але, я вважаю, що це особливість Полтави, що люди в коментарях невдоволені, але виходити ніхто не хоче", — сказала Кошева.
"У мене є багато знайомих, друзів, які у війську. Я розумію, що кошти, які виділяються на армію, на оборону на наступний рік, їх недостатньо. Тому ми прийшли розібратися", — повідомила учасниця пікету Лілія Набока.
З ініціативною групою полтавців перемовини провели секретарка міськради Катерина Ямщикова, заступник міського голови Валерій Пархоменко та депутат Євген Дикань.
За словами секретаря міськради, 118 мільйонів — це сума від загального фонду захищених статтей.
"Його основа складає захищені бюджетним кодексом статті. Це заробітні плати і енергоносії. Не можна розцінювати підтримку військових лише за однією програмою. Тому видатки в частині підтримки військовослужбовців Полтавської територіальної громади є пріоритетними, вони закладені в медичній галузі, в соціальній, в галузі цивільного захисту. І ми маємо розуміти, що це не фініш програм. Ми ще будемо йти впродовж 2024 року, додаючи до відповідних сум кошти".
Катерина Ямщикова пообіцяла учасникам пікету найближчим часом опублікувати інформацію з роз'ясненням відсоткового закладання коштів на оборонний блок.
Що відомо про бюджет громади на 2024-й рік
- Бюджет громади затвердили 29 грудня під час позачергової сесії. Запланували приблизно по 4,5 мільярди гривень доходів та видатків у бюджеті на 2024-й рік.
- Найбільше видатків запланували на управління освіти (1,7 мільярда гривень) та управління ЖКГ( понад 805 мільйонів гривень). На 118 мільйонів гривень профінансують департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи.
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