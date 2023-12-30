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Мітинг у Полтаві: протестувальники хочуть перерозподілу бюджету на користь ЗСУ
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Мітинг у Полтаві: протестувальники хочуть перерозподілу бюджету на користь ЗСУ

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Протести після ухвалення бюджету
30 грудня 2023-го. Полтавська міськрада. Протестувальники на перемовинах. Суспільне Полтава

До Полтавської міськради 30 грудня прийшло близько 10 людей з вимогою перерозподілити бюджет міста на користь підтримки ЗСУ.

Ініціаторка пікету Вікторія Кошева Суспільному розповіла, що вважають, що 118 мільйонів гривень, які депутати запланували виділити з бюджету на фінансування департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи — це замало.

"Громада проти того, що у бюджеті було мало виділено грошей на підтримку армії. Ми прийшли сказати своє невдоволення. Ми пишемо соціальних мережах про те, що ми виходимо на пікети. Але, я вважаю, що це особливість Полтави, що люди в коментарях невдоволені, але виходити ніхто не хоче", — сказала Кошева.

Мітинг у Полтаві: протестувальники хочуть перерозподілу грошей на користь ЗСУ
З протестувальниками спілкується секретар міськради Катерина Ямщикова. Суспільне Полтава

"У мене є багато знайомих, друзів, які у війську. Я розумію, що кошти, які виділяються на армію, на оборону на наступний рік, їх недостатньо. Тому ми прийшли розібратися", — повідомила учасниця пікету Лілія Набока.

З ініціативною групою полтавців перемовини провели секретарка міськради Катерина Ямщикова, заступник міського голови Валерій Пархоменко та депутат Євген Дикань.

Проести в Полтаві фінансування ЗСУ
Плакат протестувальників. Суспільне Полтава

За словами секретаря міськради, 118 мільйонів — це сума від загального фонду захищених статтей.

"Його основа складає захищені бюджетним кодексом статті. Це заробітні плати і енергоносії. Не можна розцінювати підтримку військових лише за однією програмою. Тому видатки в частині підтримки військовослужбовців Полтавської територіальної громади є пріоритетними, вони закладені в медичній галузі, в соціальній, в галузі цивільного захисту. І ми маємо розуміти, що це не фініш програм. Ми ще будемо йти впродовж 2024 року, додаючи до відповідних сум кошти".

Вікторія Кошева
Ініціаторка пікету Вікторія Кошева. Суспільне Полтава

Катерина Ямщикова пообіцяла учасникам пікету найближчим часом опублікувати інформацію з роз'ясненням відсоткового закладання коштів на оборонний блок.

Що відомо про бюджет громади на 2024-й рік

  • Бюджет громади затвердили 29 грудня під час позачергової сесії. Запланували приблизно по 4,5 мільярди гривень доходів та видатків у бюджеті на 2024-й рік.
  • Найбільше видатків запланували на управління освіти (1,7 мільярда гривень) та управління ЖКГ( понад 805 мільйонів гривень). На 118 мільйонів гривень профінансують департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

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