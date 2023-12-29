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У Полтавській міськраді ухвалили бюджет громади на 2024-й рік
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У Полтавській міськраді ухвалили бюджет громади на 2024-й рік

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Бюджетна сесія у Полтавській громаді: яке фінансування на 2024
Засідання сесії у Полтавській міській раді 29 грудня 2023-го року. Фото: Суспільне Полтава

Приблизно по 4,5 мільярди гривень доходів та видатків запланували у бюджеті на 2024-й рік у Полтавській громаді. Найбільше грошей необхідно на галузі освіти та житлово-комунального господарства.

Бюджет громади затвердили 29 грудня під час позачергової сесії. Рішення підтримали 29 депутатів. Про це із засідання повідомила кореспондентка Суспільного.

На 2024-й рік у Полтавській громаді запланували 4 мільярди 615 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків ― 4 мільярди 586 мільйонів гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення.

Бюджет 2024: куди спрямують гроші у Полтавській громаді
Деякі депутати на засіданні присутні в режимі відеоконференції. Фото: Суспільне Полтава

Найбільше видатків запланували:

  • на управління освіти ―1,7 мільярда гривень;
  • на управління ЖКГ ― понад 805 мільйонів гривень;
  • на управління охорони здоров’я ― понад 566 мільйонів гривень;
  • на управління капітального будівництва ― понад 310 мільйонів гривень;
  • на управління соцзахисту ― 285,5 мільйонів гривень;
  • на управління культури ― 252,5 мільйони гривень.

Окрім цього, ще на 118 мільйонів гривень профінансують департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, а 103 мільйони гривень спрямують на розвиток спорту.

Серед захищених видатків, зокрема, оплата праці працівникам бюджетних установ та оплата комунальних послуг, придбання медикаментів, обслуговування місцевого боргу, соціальне забезпечення, йдеться у проєкті рішення ради.

Рішення сесії набирає чинності з початку 2024-го. 2023-го року бюджет Полтавської громади був дещо меншим: понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Його затвердили 27 січня 2023-го року.

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