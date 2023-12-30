Російська армія здійснила за минулу добу 22 атаки по містах, селам та селищам Донеччини і пошкодили 28 цивільних об’єктів.
Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції у Донецькій області.
"Ворог гатив ракетами «С-300», керованими авіабомбами, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією. Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів", — повідомили в поліції.
Які міста та села Донеччині обстрілювали окупанти
- міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк,
- селища Північне, Щербинівка,
- села Новопокровське, Новоселівка Перша, Сєверне, Соловйове.
За даними поліції, в області за добу обстрілами пошкоджені 28 цивільних об’єктів: 22 житлових будинки, школа, адмінбудівлі, котельна, автомобілі.
Один з масованих ударів був по Авдіївці, додали в поліції. Там частково зруйнований багатоквартирний будинок та приватні. Як повідомляла прокуратура, під час атаки РФ поранений чоловік.
В Красногорівці, де троє місцевих поранені, пошкоджені щонайменше чотири приватних оселі, розказали в поліції.
За даними обласної адміністрації, найбільше будинків ― 15 пошкоджені у Щербинівці.
Всі обстріли поліція та СБУ розслідують, як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
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