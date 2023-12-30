Російська армія здійснила за минулу добу 22 атаки по містах, селам та селищам Донеччини і пошкодили 28 цивільних об’єктів.

Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції у Донецькій області.

"Ворог гатив ракетами «С-300», керованими авіабомбами, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією. Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів", — повідомили в поліції.

Які міста та села Донеччині обстрілювали окупанти

міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк,

селища Північне, Щербинівка,

села Новопокровське, Новоселівка Перша, Сєверне, Соловйове.

За даними поліції, в області за добу обстрілами пошкоджені 28 цивільних об’єктів: 22 житлових будинки, школа, адмінбудівлі, котельна, автомобілі.

Один з масованих ударів був по Авдіївці, додали в поліції. Там частково зруйнований багатоквартирний будинок та приватні. Як повідомляла прокуратура, під час атаки РФ поранений чоловік.

В Красногорівці, де троє місцевих поранені, пошкоджені щонайменше чотири приватних оселі, розказали в поліції.

За даними обласної адміністрації, найбільше будинків ― 15 пошкоджені у Щербинівці.

Всі обстріли поліція та СБУ розслідують, як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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