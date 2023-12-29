29 грудня російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії Красногорівку, Авдіївку та Торецьк у Донецькій області. Внаслідок цього пораненні п'ятеро людей.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

"У Красногорівці поранені 41-річний чоловік та 83-річна жінка у приватному секторі. Ще один — 79-річний чоловік отримав травми у своєму будинку. В Авдіївці внаслідок обстрілу поранений 50-річний чоловік. Його у важкому стані доставили до лікарні. В Торецьку на одному з подвір’їв отримала осколкові поранення та перелам ноги 60-річна жінка. Її ушпиталили", — йдеться у повідомленні прокуратури Донеччини.

Обстріли, додали в прокуратурі, розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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