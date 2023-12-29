Російські військові 29 грудня вдруге за день обстріляли Курахівську громаду у Донецькій області. Пошкоджена критична інфраструктура та багатоквартирний будинок.

Про це Суспільному Донбас розповів начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Ввечері російські військові впродовж години обстрілювали громаду. Внаслідок цього пошкоджена чотирьохповерхівка. Армія РФ двічі за день обстріляла громаду з артилерії", — уточнив Роман Падун

За його словами, попередньо, травмованих та загиблих немає.

Як розповіли в ДТЕК, в ніч з 28 на 29 грудня російські війська обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Травмованих та загиблих немає.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки. Минулого разу військові РФ обстріляли станцію 23 грудня та поранили п’ятьох співробітників", — йдеться у повідомленні компанії.

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