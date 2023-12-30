Як минула ніч у регіонах: ранкове зведення обласних військових адміністрацій

Уночі російські окупанти атакували прикордоння Сумщини. За добу обстрілів з боку армії РФ зазнали 11 областей України.

Про ситуацію у регіонах станом на 09:00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельницька область: за добу в межах області було збито 2 крилаті ракети та 2 БПЛА повітряних сил противника. У кількох громадах пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат. Минулося без постраждалих.

Черкаська область: ніч минула спокійно. Вчора вдень регіон перебував під обстрілом. Близько 15:00 російська ракета влучила у житловий сектор в Смілі: 9 потерпілих, понад пів сотні пошкоджених будинків. Наразі триває ліквідація наслідків.

Чернігівська область: за добу — 12 обстрілів (56 вибухів). Окупанти обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, БМП, FPV-дронів.

У прикордонному селі Семенівської громади FPV-дрон влучив у нежитловий будинок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумська область: вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотинська, Великописарівська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня армія РФ здійснила 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Без наслідків.

Запорізька область: минулої доби російські окупанти завдали 196 ударів по 22 населених пунктах області. Армія РФ випустила 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакувала 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснила 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.

"По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — вказали в ОВА.

Дніпропетровська область: вчора зранку була найбільш масована атака за весь час повномасштабного вторгнення. Над областю збили 18 ракет. У Дніпрі внаслідок влучання загинуло 6 людей, 33 зазнали поранень.

Пошкоджений торговий центр, пологовий будинок, 8 адмінбудівель, близько 20 багатоповерхівок та автомобілі, зруйнована приватна оселя.

Зачепило і Новомосковськ. Там постраждали дві людини. Пошкоджені 42 приватних будинки. Нікопольський район 5 разів обстріляли з артилерії та застосували дрони-камікадзе. Били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. У Нікополі постраждали троє чоловіків.

Пошкоджені два фермерських господарства, комунальне та промислове підприємства, 11 приватних та 1 двоповерховий будинок, гуртожиток і 6 господарських споруд, лінії електропередачі та сонячні панелі.

Ніч пройшла тихо. У Дніпрі оголошено День жалоби.

Харківська область: в результаті російського ракетного обстрілу по Харкову, який стався 29 грудня, загинули 3 людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні госпіталізували 18 поранених: 17 чоловіків, 1 жінку.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району

Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.

Сьогодні зранку окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.

У селі Вільхуватка Ізюмського району чоловік 1979 р.н. підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.

У результаті російського обстрілу в місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Луганська область: вчора окупанти продовжили масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців. Зафіксовано щонайменше 14 ударів з повітря. Зокрема у районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва. Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли.

За добу армія РФ здійснила 176 обстрілів (569 снарядів). Донецька область: під вогнем росіян — 11 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Селидове, смт Північне, смт Щербинівка, село Новопокровське, село Новоселівка Перша, село Сєверне, село Соловйове.

Пошкоджено 22 житлових будинків (з них 2 — багатоквартирних), адміністративна будівля, 2 цивільних автомобілі, школа, відділення поліції, котельна "Курахівської ТЕС". За добу на Донеччині: 5 поранених.

Миколаївська область: протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БПЛА типу Shahed-131/136.

Вчора артилерійські удари фіксувалися по околицях та села Солончаки Куцурубської громади. Також окупанти здійснили пуск безпілотника невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Постраждалих немає.

Обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також армія РФ завдавала артилерійських обстрілів по Очакову Очаківської громади. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Херсонська область: за добу армія РФ здійснила 108 обстрілів (536 снарядів), з них по Херсону — 9 (24 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Під вогнем окупантів був Берислав. Армія РФ вдарила з безпілотника по 70-річному місцевому жителю, який їхав містом на скутері. Внаслідок скидання вибухового предмета чоловік зазнав вибухової травми та поранення ноги.

Також вчора до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потратив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови.

Потерпілим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Вчора вдень окупанти знову обстріляли Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток освітнього закладу, а також гаражні приміщення. Постраждали троє херсонців, 44, 51 та 72 роки. Їх доставили до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Ввечері росіяни здійснили ворожий обстріл Херсона. Попередньо встановлено, що сталося влучання 2 "шахедів" у будівлю "Херсонліфт", яке спричинили значні руйнування будівлі.

Також було пошкоджено 6 автомобілів, 1 автомобіль згорів. Дані транспортні засоби знаходились біля будівлі. Постраждалих не виявлено. За добу по області 5 людей зазнали поранень.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.