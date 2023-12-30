Росія не може регулярно завдавати масованих ракетних ударів по Україні — ISW

Американські аналітики переконані, що актуальні російські запаси ракет і безпілотників, а також темпи виробництва, не дозволяють РФ завдавати по Україні регулярних масованих ударів, на кшталт атаки 29 грудня.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

Фахівці навели статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку 6 листопада оприлюднив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Так, за даними генерал-майора, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності, а саме 30 — "Іскандер-М", 12 — "Іскандер-К", 20 — "Калібр", 40 — Х-101, 9 — Х-32 та 4 — "Кинджал".

У листопаді окупанти мали у резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. За серпень-листопад відповідна кількість зросла на 285 одиниць.

"Хоча українські офіційні особи нещодавно поінформували, що російські ЗС частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького стосовно останніх загальних ракетних резервів та темпів виробництва свідчать про те, що армія РФ не в змозі здійснювати повторні масовані ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня", — зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що під час масштабної атаки, окупанти випустили по Україні п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал" — саме стільки систем цього типу Росія здатна виготовляти на місяць.

Водночас, як розповіли в Інституті вивчення війни, РФ може виробляти вищими темпами власні безпілотники типу Shahed-136/131, але лише у разі створення та розширення виробництва цих БПЛА в Єлабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.