Ракетні удари по Харкову: восьмеро людей лишаються в лікарні

На ранок 30 грудня восьмеро людей, які зазнали поранень внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 29 грудня, лишаються в лікарні.

Трьох людей вже виписали, повідомив керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, шестеро з восьми пацієнтів лишаються в лікарні у легкому стані, двоє перебувають у тяжкому стані.

Як розповідав Суспільному в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко 29 грудня, двоє чоловіків мають тяжкі травми кінцівок внаслідок російських ударів, їх прооперували.

Загалом через три хвилі російських ракетних атак на Харків 29 грудня троє людей загинули, 13 отримали поранення.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів. Влучили у Слобідському районі. Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові. На місці 22 влучань знайшли залишки С-300, "Іскандера", ракет типу "Х".

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