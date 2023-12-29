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"Укриття в області мають працювати 24/7". Начальник Кіровоградської ОВА — про безпеку під час свят
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"Укриття в області мають працювати 24/7". Начальник Кіровоградської ОВА — про безпеку під час свят

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Вказівник укриття у Кропивницькому
Вказівник укриття у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович доручив забезпечити цілодобовий доступ жителів регіону до укриттів під час свят.

За інформацією очільника обладміністрації, він вимагає від керівників громад та підприємств, директорів освітніх та лікувальних закладів Кіровоградщини тримати всі укриття відчиненими.

"Особливо в передсвяткові та святкові дні. На об'єктах, де розташовані укриття, обов'язково мають бути чергові. Керівники територій, де є багатоквартирний житловий фонд, мають також звернути увагу завідувачів будинків на безперешкодному доступі до підвальних приміщень".

Що відомо про стан укриттів на Кіровоградщині

Під час червневих обстежень захисних споруд Кіровоградської області члени комісії обласного управління з питань цивільного захисту та оборонної роботи не змогли потрапити у 23 укриття. 83 сховища не були готові приймати людей під час повітряної тривоги.

У липні Кіровоградщина отримала 31 мільйон гривень субвенції з державного бюджету на облаштування укриттів у навчальних закладах регіону. Умовою уряду було направити гроші цієї субвенції на облаштування не найпростіших укриттів, а на повноцінні сховища та протирадіаційні укриття у школах, які можуть захистити не тільки від ударної хвилі, а й від прямого влучання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними на 18 липня 2023 року, у Кіровоградській області побудували одне модульне укриття. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко сказав: оскільки в регіоні немає бойових дій, будівництво швидкоспоруджуваних укриттів не розглядають, натомість облаштовують наявні в громадах регіону. У Кропивницькому є 280 укриттів для розміщення людей під час повітряної тривоги, у Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ, 652 з яких – захисні споруди, 1726 – найпростіші укриття.

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