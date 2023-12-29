Цього року з небезпечних, наближених до фронту, містечок та селищ Донецької області в межах примусової евакуації дітей із батьками вивезли 820 неповнолітніх.

Це дані на 25 грудня, які Суспільному Донбас повідомили у службі у справах дітей Донецької обладміністрації.

"З початку проведення заходів з обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей станом на 25 грудня 2023 року із 42 населених пунктів області евакуйовані усі 820 дітей", — йдеться у відповіді на запит.

Примусово дітей із батьками або опікунами вивозили з:

Вугледару та Пречистівки Волноваського району (на момент оголошення примусової евакуації з Вугледара вивезли всіх дітей, з Пречистівки вивезли одну дитину),

Бахмута, сіл Іванівське, Хромове, Федорівка, Міньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка, міст Часів Яр, Залізне, селищ Нью-Йорк, Північне, Петрівка, селища Неліпівка Бахмутського району,

Авдіївки, Красногорівки, сіл Орлівка, Максимільянівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новобахмутівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка та селища Очеретине Покровського району,

сіл Іванопілля, Миколаєвка, Подільське, Торське, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, селищ Ямпіль, Зарічне Краматорського району.

На 25 грудня у трьох населених пунктах Бахмутського району, звідки дітей вирішили вивезли у примусовий спосіб, залишалися 38 дітей. Це:

23 дитини у Торецьку,

9 у Щербинівці,

6 у Північному.

Графіка: Суспільне Донбас

Скільки дітей живуть в Донецькій області

Загалом уточнили у службі, в регіоні лишається 41,5 тис. неповнолітніх, за офіційною статистикою, кількість дітей в регіоні майже не змінилась

Згідно з інформацією департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, з області від початку вторгнення евакуювали 162 тисяч 871 дитину, з них 27,4 тисячі — цьогоріч.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

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