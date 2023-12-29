Чотирьох підозрюваних в корупції суддів КАС відсторонили від правосуддя

29 грудня ще двох суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна та Ігоря Паленика тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя, оскільки їх підозрюють в корупції.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вища рада правосуддя відсторонила до 30 січня 2024 року від здійснення правосуддя Дзюбіна та Паленика у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше ВРП вже відсторонила суддів Віктора Глиняного та Юрія Сливу на такий самий строк. Усі вони є фігурантами однієї справи.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду

29 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у $35 тисяч за скасування арешту майна на повітряні судна.

За даними джерел Суспільного, йдеться про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Вони розглядали одну з апеляцій колишнього керівника "Мотор Січ" Богуслаєва, обвинуваченого в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ та інших злочинах.

Прокурор у цій справі розповів, як розподілили $35 тисяч: Дзюбін залишив $10 тисяч собі, а решту передав Паленику. Вдома той замінив мічені купюри та сформував дві рівні частини по $8300 для своїх колег. Суддя Слива отримав гроші у пакеті від розчинної кави, а суддя Глиняний — у рекламній брошурі інтернет-провайдера.

4 грудня Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Однак сам запобіжний захід обирали кожному окремо під час розгляду справи.

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя Віктора Глиняного та Юрія Сливу до 30 січня 2024 року. За них вже внесли заставу майже 5 млн грн та 2,5 млн грн відповідно, тож вони вийшли з-під тримання під вартою.

ВАКС призначив судді Ігорю Паленику запобіжний захід — тримання під вартою до 3 лютого включно з можливістю внести заставу 4 мільйони грн.

Для четвертого судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, підозрюваного в корупції, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 4 мільйони гривень. Також він має носити електронний засіб контролю.