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ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Київського апеляційного суду
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ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Київського апеляційного суду

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суддя Юрій Слива
Юрій Слива, суддя Київського апеляційного суду. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд призначив для Юрія Сливи запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці із заставою 2,5 мільйони гривень. Це один з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних в корупції.

Про це стало відомо під час судового засідання 6 грудня.

Прокурор пропонував помістити суддю Сливу під варту з можливістю застави в близько 5 млн гривень. Приблизно така сума фігурує в його декларації за минулий рік.

"Я всі кошти збирав на депозит, який неможливо розірвати. У мене нема коштів, які я можу внести для застави", — сказав підозрюваний суддя.

Слива каже, що не знав про гроші в подарованій Палеником розчинній каві, а коли їх знайшов під час обшуків, то "був в шоці". Також він заперечив, що ці кошти могли бути за ухвалення рішення. Прокурор зазначив, що пакет із $8300 був прихований за штанами під курткою.

"Я подумав, ну навіщо мені розчинна кава. У мене найкраща кавова машинка із зернами. Тож вирішив використати цю каву не на роботі. Мені здалося, що вона була повністю запакована. Я її не роздивлявся", — розповів Юрій Слива.

Вчора, 5 грудня, для іншого судді Ігоря Паленика призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 лютого з можливістю внести заставу 4 мільйони грн.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду

29 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у $35 тисяч за скасування арешту майна на повітряні судна.

За даними джерел Суспільного, йдеться про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Вони розглядали одну з апеляцій колишнього керівника "Мотор Січ" Богуслаєва, обвинуваченого в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ та інших злочинах.

САП повідомила підозру суддям за одержання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою.

4 грудня Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Однак сам запобіжний захід обиратимуть під час розгляду справи.

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