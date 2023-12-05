НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Суддю Київського апеляційного суду триматимуть під вартою: ВАКС обирає запобіжний для ще одного судді
КОРУПЦІЯСудВАКСРегіони

Суддю Київського апеляційного суду триматимуть під вартою: ВАКС обирає запобіжний для ще одного судді

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суддю Київського апеляційного суду триматимуть під вартою: ВАКС обирає запобіжний для ще одного судді
Судді Київського апеляційного суду обирають запобіжний захід. Фото: Анна Железняк / Суспільне

Вищий антикорупційний суд призначив судді Ігорю Паленику запобіжний захід — тримання під вартою до 3 лютого включно з можливістю внести заставу 4 мільйони грн. Ще обирають запобіжний для судді Віктора Глиняного. Усього чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в корупції.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.

На початку адвокати Паленика клопотали про проведення закритого засідання. Після рішення про тримання під вартою повідомили, що подаватимуть апеляцію.

"З рішенням суду сторона захисту не погоджується. Буде спрямована апеляційна скарга. Сума застави непосильна наразі", — зазначила в коментарі адвокат Олена Шаповал.

Прокурор Вадим Кохно просив для підозрюваного обрати запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести заставу 6 999 872 грн.

На його думку, без такого запобіжного існують "певні ризики", як-от вплив на свідків, переховування, враховуючи кількість впливових знайомств та високий дохід Паленика.

Прокурор зачитав похвилинно зафіксовані розмови підозрюваного з іншими трьома суддями. Зазначив, що 29 листопада той вдома розподілив кошти неправомірної вигоди: 8400 собі, по 8300 іншим двом суддям.

"Паленик гроші отримав в коробці з-під коньяку. Ще двоє суддів отримали свої частки в упаковці від розчинної кави та рекламному пакеті інтернет-провайдера. Ще $10 тисяч виявили під час обшуку вдома в четвертого судді", — зазначив прокурор Кохно.

Він додав, що досудове розслідування триває. Також є докази, які зараз містять гриф "таємно" і поки не можуть розголошуватись.

ВАКС обирає запобіжний захід судді Київського апеляційного суду
Судді Київського апеляційного суду обирають запобіжний захід. Фото: Анна Железняк / Суспільне

На іншому засіданні захист Глиняного заявив про відвід судді, але рішення поки не прийняли. На думку адвоката, обирати запобіжний захід чотирьом фігурантам в одній справі має один і той самий суддя.

"Вас було визначено як слідчого суддю за наслідками надходження клопотання системою авторозподілу, де відповідно конкурували інші судді ВАКС. У той час, коли клопотання про застосування заходів забезпечення відповідно до рішення Збору суддів ВАКС передаються раніше визначеному судді в межах однієї справи", — сказав адвокат.

Запобіжний захід для судді В'ячеслава Дзюбіна обиратимуть 7 грудня. Клопотання для обрання запобіжного стосовно судді Юрія Сливи до суду поки не надійшло.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду

29 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у $35 тисяч за скасування арешту майна на повітряні судна.

За даними джерел Суспільного, йдеться про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Вони розглядали одну з апеляцій колишнього керівника "Мотор Січ" Богуслаєва, обвинуваченого в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ та інших злочинах.

САП повідомила підозру суддям за одержання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою.

4 грудня Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Однак сам запобіжний захід обиратимуть під час розгляду справи.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
суддя Юрій Слива
ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Київського апеляційного суду
Затримання медика у Жашкові
Допомагав брати хабарі: на Черкащині учасник схеми ухилення від мобілізації сплатить штраф
На початок