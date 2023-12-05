Вищий антикорупційний суд призначив судді Ігорю Паленику запобіжний захід — тримання під вартою до 3 лютого включно з можливістю внести заставу 4 мільйони грн. Ще обирають запобіжний для судді Віктора Глиняного. Усього чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в корупції.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.

На початку адвокати Паленика клопотали про проведення закритого засідання. Після рішення про тримання під вартою повідомили, що подаватимуть апеляцію.

"З рішенням суду сторона захисту не погоджується. Буде спрямована апеляційна скарга. Сума застави непосильна наразі", — зазначила в коментарі адвокат Олена Шаповал.

Прокурор Вадим Кохно просив для підозрюваного обрати запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести заставу 6 999 872 грн.

На його думку, без такого запобіжного існують "певні ризики", як-от вплив на свідків, переховування, враховуючи кількість впливових знайомств та високий дохід Паленика.

Прокурор зачитав похвилинно зафіксовані розмови підозрюваного з іншими трьома суддями. Зазначив, що 29 листопада той вдома розподілив кошти неправомірної вигоди: 8400 собі, по 8300 іншим двом суддям.

"Паленик гроші отримав в коробці з-під коньяку. Ще двоє суддів отримали свої частки в упаковці від розчинної кави та рекламному пакеті інтернет-провайдера. Ще $10 тисяч виявили під час обшуку вдома в четвертого судді", — зазначив прокурор Кохно.

Він додав, що досудове розслідування триває. Також є докази, які зараз містять гриф "таємно" і поки не можуть розголошуватись.

Судді Київського апеляційного суду обирають запобіжний захід. Фото: Анна Железняк / Суспільне

На іншому засіданні захист Глиняного заявив про відвід судді, але рішення поки не прийняли. На думку адвоката, обирати запобіжний захід чотирьом фігурантам в одній справі має один і той самий суддя.

"Вас було визначено як слідчого суддю за наслідками надходження клопотання системою авторозподілу, де відповідно конкурували інші судді ВАКС. У той час, коли клопотання про застосування заходів забезпечення відповідно до рішення Збору суддів ВАКС передаються раніше визначеному судді в межах однієї справи", — сказав адвокат.

Запобіжний захід для судді В'ячеслава Дзюбіна обиратимуть 7 грудня. Клопотання для обрання запобіжного стосовно судді Юрія Сливи до суду поки не надійшло.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду

29 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у $35 тисяч за скасування арешту майна на повітряні судна.

За даними джерел Суспільного, йдеться про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Вони розглядали одну з апеляцій колишнього керівника "Мотор Січ" Богуслаєва, обвинуваченого в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ та інших злочинах.

САП повідомила підозру суддям за одержання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою.

4 грудня Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Однак сам запобіжний захід обиратимуть під час розгляду справи.