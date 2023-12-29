Кількість поранених зросла до 30 людей через ракетний удар у Львові

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Львів та область 15 ракетами. Внаслідок ракетного удару у Львові кількість поранених зросла до 30 людей. Серед них — двоє дітей.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Оновлена інформація щодо кількості потерпілих у Львові внаслідок ворожої ракетної атаки: постраждали 30 осіб, зокрема двоє дітей", — написав Козицький.

Станом на 15:00 до медзакладів Львова за допомогою звернулися 19 мешканців будинків, які були атаковані. З них трьох людей госпіталізували.

"Двох людей доставили каретою швидкої, решта звернулися до медиків самостійно. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Станом на зараз 3 особи госпіталізовано. Вони перебувають у стані середньої важкості у відділеннях травматології, кардіотерапії та офтальмології. Після надання допомоги 13-х львів’ян медики скерували на амбулаторне лікування, ще трьох людей зараз обстежують", — розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.

За словами лікарів, найважчу 69-річну пацієнтку з відкритим переломом руки невідкладно прооперували.

Львів був атакований російськими дронами і ракетами 29 грудня. Одна людина загинула. Окрім критичної інфраструктури, у місті пошкоджені багатоквартирні будинки. Найбільше пошкоджень у одному з дворів Сихівського району, загалом – близько 18 будинків та 4 навчальні заклади (три школи і дитсадок). Для допомоги мешканцям цих будинків з резервного фонду бюджету виділять 35 млн грн.