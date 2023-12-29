У Львові внаслідок ракетної атаки Росії 29 грудня загинув 44-річний чоловік. Ще 24 людини отримали поранення. Також у місті пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Мешканцям, будинки яких пошкоджені, виплатять компенсацію.

Про це повідомив у коментарі Суспільному міський голова Львова Андрій Садовий.

"Станом на 11:00 15 поранених, які отримують допомогу у медичних закладах. Один чоловік 40 років загинув. 18 будинків зазнали руйнації. У багатьох помешканнях взагалі повилітали всі вікна. Також руйнації у трьох школах і садочку. Зараз за годину привезуть плівку, будемо допомагати мешканцям, помешкання опрацювати плівкою. Після дозволу надзвичайників будемо відновлювати газо- і водопостачання", — сказав Садовий.

Він додав, що місто компенсує шкоду, завдану внаслідок ракетного удару. За вікно компенсують 12 тисяч гривень, а за двері — 8 тисяч гривень.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що за попередніми розрахунками з резервного фонду на відшкодування для мешканців необхідно буде виділити близько 35 млн грн.

Для оперативної комунікації з мешканцями в ліцеї "Сихівський" буде тимчасово розміщено пункт ЦНАПу. Там люди зможуть отримувати необхідну інформацію.

Також окремо будуть виділяти гроші на ремонт шкіл і дошкільного закладу.

Як зазначив керівник департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин, на місці присутні представники всіх районних адміністрацій міста, щоб організувати оперативну допомогу мешканцям (закриття вікон плівкою, тощо).

В будинках відновлять водо-, тепло- і електропостачання одразу, як працівники відповідних служб дадуть дозвіл це зробити.