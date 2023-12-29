Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ракетного удару по Львову, загинув український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Віктор Кобзистий.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Віктор Кобзистий грав за збірну України у чемпіонаті Європи у 2002 та 2005 роках. У 2011 закінчив кар’єру гравця і перейшов на тренерську роботу.

Вночі 29 грудня російська армія впродовж п’яти з половиною годин атакувала Львівщину. По області випустили 15 ракет та 14 "шахедів". Внаслідок ракетних обстрілів у Львові поранено 30 людей. Руйнувань зазнали 18 житлових будинків та навчальні заклади, розташовані у спальному районі міста.