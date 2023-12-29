Ракетний обстріл Львова 29 грудня — прокуратура відкрила кримінальне провадження

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Львів ракетами. Через це загинула одна людина і ще 15 людей було поранено, прокуратура розпочала кримінальне провадження через порушення законів війни.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 29 грудня 2023 року збройні сили РФ обстріляли ракетами Львів. Одна з ракет влучила у двір житлових будинків.

"Внаслідок ударної хвилі було пошкоджено суміжні будинки, ліцей та автомобілі. На цей час встановлено, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина. Поранено 15 мирних жителів, 4 госпіталізовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація стосовно потерпілих уточнюється", — мовиться у повідомленні.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Львівській області.