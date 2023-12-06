У Львові організували навчання з протезування

У Львові відбулися Всеукраїнські навчання з протезування. До Національного реабілітаційного Центру "Незламні" приїхали іноземні спеціалісти, аби поділитися своїм досвідом виготовлення протезів, також висловити свою готовність допомагати Україні в питанні протезування.

Бачили, як відбувалися навчання, кореспонденти Суспільного.

Віктор Потапов став на захист України у травні цього року. У липні потрапив під обстріл, отримав осколкове поранення і втратив руку.

"Це були штормові дії і мого побратима "задвохсотили". Ми хотіли його забрати і пішли просто на штурм, щоб забрати побратима", — розповів пацієнт центру "Незламні" Віктор Потапов.

Навчання з протезування у Центрі "Незламні", грудень 2023 року. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

На протезування Віктор чекав два з половиною місяці. Вчора йому зробили заміри, а сьогодні він уже має примірку протезу руки. Протез Віктору зробили у Центрі Незламні в межах Всеукраїнських навчань з протезування, які проводять іноземні спеціалісти.

"Ми приїхали сюди, щоби навчити українських спеціалістів роботі з новим обладнанням, нових методів, для того, щоби вони могли більше і якісніше ставити протези. Українські протезисти дуже сильні, потужні, але ми їм пропонуємо нові методи та підходи", — каже керівник навчань Майкл Філавер.

З 4 до 7 грудня навчання проводять фахівці компанії Fillauer LLC, яка входить у список світових лідерів у галузі ортопедії та протезування. На навчання до Львова приїхали протезисти з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Одеси, Полтави, Житомира та Запоріжжя. Це протезисти з досвідом роботи від 3 місяців й до 23 років. Серед учасників протезист з Полтави, який спеціалізується на протезуванні рук і займається цим уже більше десяти років.

Навчання з протезування у Львові. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

"За чотири доби ми навчилися виготовляти протези плеча та передпліччя за методикою з їхніми комплектуючими виробами. Вона дещо відрізняється від наших методик, але не зовсім кардинально", — каже протезист Олег Биковець.

Аби підготувати нових спеціалістів з протезування Національний реабілітаційний центр "Незламні" і запустив Всеукраїнську навчальну програму. Особливу увагу під час воркшопу приділяють виготовленню штучних рук.

"Кількість поранених значно збільшилась, але виховати велику кількість протезистів, щоб забезпечити цю потребу, на жаль, не виходить.Тому ми мусимо використовувати ресурс наших іноземних спеціалістів з якими можна обмінюватися досвідом, які можуть надати нам якісь нові рішення і знання в галузі", — каже протезист Центру протезування Першого медоб'єднання Львова Назар Багнюк.

Під час навчань мірки зняли з трьох пацієнтів Центру "Незламні" і до кінця чотириденного майстер-класу виготовляють для них штучні кінцівки.