Історія військового з Полтави Данила Бондаренка

Полтавець Данило Бондаренко від початку повномасштабної війни долучився до війська, аби захищати Україну. Зі своїм підрозділом брав участь у звільненні Херсонщини, а після цього у Запорізькій області отримав поранення. Свою історію Данило Бондаренко розповів Суспільному у День Збройних сил України, який щорічно відзначають 6 грудня.

51-річний полтавець Данило Бондаренко реабілітується після поранення. Його отримав під час захисту України у Запорізькій області у серпні цього року.

Данило Бондаренко реабілітується після поранення. Фото: Суспільне Полтава

Підрозділ Данила повертався із завдання, коли в їхню машину поцілили російські військові.

"Ударило осколками і кістку розбило. Одразу. Я ні болю, нічого не відчув. Я повзу і чую, що з того боку поля чотири хлопка, чотири снаряди летять. За сім кроків від мене ці снаряди рядком: бах, бах, бах, бах. Вдарили. Я бачу, як вночі вони світяться", — розповів Данило Бондаренко.

Данило Бондаренко під час служби. Фото: Суспільне Полтава

Данила евакуювали побратими. Після цього у чоловіка було дві операції, а від початку жовтня він реабілітується у Полтаві.

Спочатку лежав, потім я вчився їздити, на вулиці ми їздили на візочках. Потім ще був апарат, ходив на милицях.

Данило Бондаренко під час лікування. Фото: Суспільне Полтава

2022-го року підрозділ Данила Бондаренка брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини.

Це окрема гірсько-штурмова бригада. Там було визволення, штурми були. Були бойові дії, де війська просувалися, звільняли села, посадки, поля. В період окупації, розказували, російський солдат заходить: "Ага, оце я забираю собі, оце собі, оце собі". Могли до дівчат домагатися. Все вони собі позволяли, бо вони відчували безкарність.

Данило Бондаренко під час реабілітації. Фото: Суспільне Полтава

Після лікування та реабілітації Данило Бондаренко планує знову повернутися до війська.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook