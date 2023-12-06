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США і Швеція співпрацюватимуть в обороні
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США і Швеція співпрацюватимуть в обороні

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Міністр оборони Пол Йонсон Ллойд Остін США Швеція угода про свіпрацю
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон (ліворуч) і міністр оборони США Ллойд Остін (праворуч) на зустрічі в Пентагоні, Вашингтон, 5 грудня 2023 року. Фото: AP Photo/Kevin Wolf

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Пол Йонсон 5 грудня підписали Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA). Документ надасть Сполученим Штатам доступ до всіх військових баз Швеції.

Про це йдеться на сайтах Держдепартаменту США та уряду Швеції.

Підписання відбулося в Пентагоні. Угода DCA регулює правовий статус збройних сил США, відповідні податкові та митні правила, доступ до районів дислокації та попереднє розміщення військової техніки у Швеції.

"Погіршення безпекової ситуації в Європі — результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — пише скандинавська держава.

Також, як зазначає шведський уряд, США вже уклали аналогічні угоди з кількома європейськими країнами, включно з Норвегією. Тривають перемовини з Данією та нещодавно завершилися з Фінляндією.

"Швеція є сильним, спроможним оборонним партнером, який відстоює цінності НАТО, і далі зміцнюватиме Альянс після завершення свого вступу до НАТО. Членство Швеції зміцнить нашу колективну оборону та посилить нашу здатність реагувати на виклики безпеці в євроатлантичному регіоні", — пише уряд Сполучених Штатів.

Щоб угода набрала чинності, шведський парламент має схвалити її. Розгляд відбудеться у 2024 році.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Станом на 29 липня 2022 року дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

В серпні президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

23 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-им членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.

Між Туреччиною та Швецією є конфлікт, оскільки Анкара звинувачує Стокгольм у підтримці курдів, які заборонені у першій країні. Туреччина вимагає екстрадиції понад 130 підозрюваних, більшість з яких курдські сепаратисти.

У червні 2023 року Швеція змінила законодавство щодо боротьби з тероризмом, але незрозуміло, чи переконає це Туреччину дозволити країні приєднатися до НАТО.

16 листопада Комісія у закордонних справах турецького парламенту відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО. Переносила й пізніше, 23 листопада.

Хоча ще 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодив вступ Швеції до НАТО. А 4 листопада турецький лідер пообіцяв сприяти ратифікації заявки Швеції на членство в Альянсі.

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