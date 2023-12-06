Сенатори США оприлюднили пакет національної безпеки вартістю приблизно 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також на безпеку південного кордону.

Про розподіл цих грошей йдеться у документі.

У короткому викладі 167-сторінкового законопроєкту говориться, що цей захід забезпечить понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як "військова підготовка, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Законопроєкт також включає 10,6 мільярда доларів допомоги для Ізраїлю, яка охоплює 4 мільярди доларів на ППО, а також 1,2 мільярда доларів "для прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний купол".

У підсумку також вказано 43,6 мільярда доларів США на заходи, спрямовані на збільшення потужностей країни з виробництва зброї та боєприпасів, а також інвестиції в промислову базу підводних човнів США та збільшення запасів.

У заяві, що супроводжує цей документ, голова Сенату з питань асигнувань Петті Мюррей назвала "необхідним надати підтримку Україні в цей ключовий момент і дати зрозуміти Путіну та іншим диктаторам, що вони не можуть просто чекати, поки є Сполучені Штати".

Законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів на тлі її триваючої війни з Росією.

Однак його чекає складний шлях до переходу, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо кордону.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.