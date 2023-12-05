Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який з 2022 року годує харків'ян безплатними обідами, став Святим Миколаєм для дітей. Він привітав їх у святковій резиденції, яку облаштували у волонтерському "Гончаренко центрі" в Харкові.
Миколая відвідали близько 50 дітей — від 5 до 9 років, він подарував їм книжки та солодощі. Зробити таке привітання було його мрією, розповів Фумінорі Цучіко.
"З огляду на те, яку вагу діти в будь-якій країні мають для майбутнього своєї країни. Це надія, яку можна реалізувати. Перед нами багато дітей, і я думаю, що кожна людина допоможе їм. Давайте зробимо все можливе, і проживемо кожен день, не забуваючи про свій настрій", — сказав Цучіко.
Жителька Харкова Катерина Ковшар привела на свято своїх доньок-двійнят.
"Миколай чудовий! Дуже добре розмовляє українською, до речі. Дуже подобається, і ви ж чули, як діти там кричать, галасують. Доньки казали: "Мам, коли ми підемо, ми ж підемо?". Сьогодні дуже рано встали і кажуть: "Коли ми збиратися будемо?", — говорить Катерина Ковшар.
Дошкільнятам та учням молодших класів найбільше не вистачає спілкування, пояснює директорка харківського "Гончаренко центру" Світлана Ісаєва.
"Дитячі садочки не працюють, і ми розуміємо, що діти позбавлені певних святкувань. Небайдужі іноземці — це взагалі окрема категорія людей. Проводити такі свята для дітей, залучати їх до культурного та освітнього розвитку важливо за будь-яких часів", — додала Ісаєва.
У 2023 році в Україні День святого Миколая відзначають 6 грудня — свято змістилося після переходу на новоюліанський календар.
Що відомо про японця Фумінорі Цучіко, який волонтерить в Харкові
З початком повномасштабного вторгнення Фумінорі Цучіко приїхав до Харкова підтримати тих, хто жив в метро. Власним коштом він відкрив кафе, у якому організував щоденне безоплатне харчування.
У травні 2023 року Фумінорі отримав пошкоджену посилку в одному з харківських відділень "Укрпошти", її обікрали. За словами Цучико, там мали бути подарунки та смаколики для дітей, які надіслали з Німеччини.
Японський волонтер Фумінорі Цучіко — один з восьми людей, кому 23 серпня 2023 року Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України".
У вересні 2023 року японець Фумінорі Цучіко звернувся з ініціативою відкрити безплатне кафе у Сумах. Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що "місце знайшли і чекають приїзду волонтерів".
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