Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який з 2022 року годує харків'ян безплатними обідами, став Святим Миколаєм для дітей. Він привітав їх у святковій резиденції, яку облаштували у волонтерському "Гончаренко центрі" в Харкові.

Миколая відвідали близько 50 дітей — від 5 до 9 років, він подарував їм книжки та солодощі. Зробити таке привітання було його мрією, розповів Фумінорі Цучіко.

Волонтер з Японії в образі Святого Миколая привітав дітей з Харкова, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

75-річний волонтер з Японії Фумінорі Цучіко зустрівся із 50 дітьми з Харкова, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"З огляду на те, яку вагу діти в будь-якій країні мають для майбутнього своєї країни. Це надія, яку можна реалізувати. Перед нами багато дітей, і я думаю, що кожна людина допоможе їм. Давайте зробимо все можливе, і проживемо кожен день, не забуваючи про свій настрій", — сказав Цучіко.

Для дітей на свято Миколая влаштували гру з аніматорами, Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Святкування Дня Миколая з японським волонтером Фумінорі Цучіко, Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Жителька Харкова Катерина Ковшар привела на свято своїх доньок-двійнят.

"Миколай чудовий! Дуже добре розмовляє українською, до речі. Дуже подобається, і ви ж чули, як діти там кричать, галасують. Доньки казали: "Мам, коли ми підемо, ми ж підемо?". Сьогодні дуже рано встали і кажуть: "Коли ми збиратися будемо?", — говорить Катерина Ковшар.

Волонтер Фумінорі Цучіко подарував дітям у Харкові книжки та солодощі, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Дошкільнятам та учням молодших класів найбільше не вистачає спілкування, пояснює директорка харківського "Гончаренко центру" Світлана Ісаєва.

"Дитячі садочки не працюють, і ми розуміємо, що діти позбавлені певних святкувань. Небайдужі іноземці — це взагалі окрема категорія людей. Проводити такі свята для дітей, залучати їх до культурного та освітнього розвитку важливо за будь-яких часів", — додала Ісаєва.

Діти під час святкування Дня Миколая з волонтером Фумінорі Цучіко, Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

У 2023 році в Україні День святого Миколая відзначають 6 грудня — свято змістилося після переходу на новоюліанський календар.

Що відомо про японця Фумінорі Цучіко, який волонтерить в Харкові

З початком повномасштабного вторгнення Фумінорі Цучіко приїхав до Харкова підтримати тих, хто жив в метро. Власним коштом він відкрив кафе, у якому організував щоденне безоплатне харчування.

У травні 2023 року Фумінорі отримав пошкоджену посилку в одному з харківських відділень "Укрпошти", її обікрали. За словами Цучико, там мали бути подарунки та смаколики для дітей, які надіслали з Німеччини.

Японський волонтер Фумінорі Цучіко — один з восьми людей, кому 23 серпня 2023 року Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України".

У вересні 2023 року японець Фумінорі Цучіко звернувся з ініціативою відкрити безплатне кафе у Сумах. Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що "місце знайшли і чекають приїзду волонтерів".

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