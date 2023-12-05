НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Під Бахмутом Сили оборони знищують 80% російської техніки, яка заходить в зону ураження — Федоренко
БахмутДОНБАСЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Під Бахмутом Сили оборони знищують 80% російської техніки, яка заходить в зону ураження — Федоренко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Під Бахмутом Сили оборони знищують 80% російської техніки, яка заходить в зону ураження — Федоренко
Фото: АР/Alex Babenko

Під Бахмутом українські військові знищують 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БПЛА. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомив командир роти "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Противник продовжує штурмувати і вдень і в ночі. Завдання яке перед ними стоїть, повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та сформувати плацдарм для подальших штурмів", — розповів він.

Федоренко зазначив, що у штурмах армія РФ використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, які йдуть в прямі штурмі та несуть великі втрати у "мʼясних штурмах, так і різні спеціальні підрозділи, зокрема десантників та "кадирівців", які шукають діють досить професійно та шукають прогалини в українській обороні.

Командир роти додав, що 80% російської техніки які з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА одразу знищується.

"Дуже малий відсоток техніки противника має можливість повернутись назад", — сказав Федоренко.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Дмитро Церахто
Військовий з Донеччини Дмитро Церахто посмертно отримав звання Герой України
Українські військові із прапором
За добу на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямах ЗСУ знищили 70 одиниць техніки
Армія РФ наступала на всіх напрямках. ЗСУ відбили 64 російські атаки на східному фронті
Армія РФ наступала на всіх напрямках. ЗСУ відбили 64 російські атаки на східному фронті
Луганські прикордонники нагороджені орденами посмертно
Чотирьох військових Луганського прикордонного загону посмертно нагородили орденами "За мужність" III ступеня
На початок