Під Бахмутом українські військові знищують 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БПЛА. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомив командир роти "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Противник продовжує штурмувати і вдень і в ночі. Завдання яке перед ними стоїть, повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та сформувати плацдарм для подальших штурмів", — розповів він.

Федоренко зазначив, що у штурмах армія РФ використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, які йдуть в прямі штурмі та несуть великі втрати у "мʼясних штурмах, так і різні спеціальні підрозділи, зокрема десантників та "кадирівців", які шукають діють досить професійно та шукають прогалини в українській обороні.

Командир роти додав, що 80% російської техніки які з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА одразу знищується.

"Дуже малий відсоток техніки противника має можливість повернутись назад", — сказав Федоренко.

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