США зупинять виконання зобов'язань у межах Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ) після рішення Росії про вихід. Про зупинення дії Договору також оголосили Німеччина та Велика Британія.

У заяві радника з національної безпеки США Джейка Саллівана зазначається, що рішення зупинити зобов’язання Вашингтона за Договором ЗЗСЄ було ухвалене у консультації та координації з союзниками США по НАТО, багато з яких також є державами-учасницями Договору.

"Низка наших партнерів ДЗЗСЄ, які не є членами НАТО, також підтримують зупинення виконання зобов’язань у межах Договору у відповідь на дії Росії. Зупинення зобов’язань ДЗЗСЄ посилить стримування та обороноздатність Альянсу шляхом скасування обмежень, які впливають на планування, розгортання та навчання – обмежень, які більше не зобов’язують Росію після виходу Москви", — йдеться у заяві.

Салліван зазначив, що хоча вихід Росії з ДЗЗСЄ ще більше демонструє продовження ігнорування Москвою контролю над озброєннями, США, їхні союзники по НАТО та інші відповідальні партнери віддані ефективному контролю над озброєннями як критично важливому елементу євроатлантичної безпеки.

"Ми продовжуватимемо вживати заходів, спрямованих на зміцнення стабільності та безпеки в Європі шляхом зменшення ризику, запобігання помилковому сприйняттю, уникнення конфліктів і зміцнення довіри", – йдеться у заяві.

Про зупинення дії Договору оголосила Німеччина

У заяві Міністерство закордонних справ ФРН зазначається, що це рішення ухвалено у відповідь на вихід Росії з ДЗЗСЄ.

"Цим Росія руйнує ще одну опору європейської безпеки та архітектури контролю над озброєннями, яка була спрямована на обмеження звичайних озброєнь у Європі. У результаті виходу РФ подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та контролю над озброєннями. Головна мета ДЗЗСЄ – забезпечення збалансованого потенціалу звичайних сил у Європі – не може бути досягнута без участі Росії", — заявили у німецькому МЗС.

Водночас у відомстві наголосили, що Німеччина та її союзники "однозначно не виходять" з ДЗЗСЄ, і "у разі фундаментальних змін у поведінці Росії залишається можливим поновлення виконання ДЗЗСЄ".

Заява Великої Британії

Велика Британія розкритикувала рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі, який є знаковим елементом архітектури безпеки Європи після холодної війни.

"Односторонній вихід Росії підриває взаємність, яка лежить в основі ДЗЗСЄ. Це дестабілізаційний крок для цілісності Договору, і продовження виконання Договору означає, що ми вважаємо, що Договір продовжує діяти за призначенням. Це явно не так", — заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі.

За його словами, у відповідь на крок Росії Велика Британія разом зі своїми союзниками вирішила призупинити свою участь у Договорі та співпрацювати з однодумцями "над розробкою та впровадженням добровільних стабілізаційних заходів".

7 листопада РФ заявила про остаточний вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Розпорядження про розрив угоди російський президент Володимир Путін видав 10 травня 2023 року.

Держави-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі та схвалили рішення зупинити дію угоди.

Що відомо про ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали у 1990 році держави НАТО та Варшавського пакту. Документ встановлював рівновагу звичайних збройних сил країн-учасниць на нижчому рівні та обмежував можливості розміщення звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками.