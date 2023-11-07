Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Про це йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

“О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію”, — йдеться на сайті МЗС РФ.

Також повідомляється, що одночасно для РФ також втратили чинність ще дві юридично зобов'язуючі угоди, нерозривно пов'язані з ДЗЗСЄ. Це Будапештська угода від 3 листопада 1990 р. про максимальні рівні для наявності звичайних озброєнь і техніки шести держав-учасниць Варшавського договору, а також Фланговий документ від 31 травня 1996 р.

У МЗС РФ заявили, що Договір про звичайні збройні сили в Європі був укладений наприкінці "холодної війни", “коли формування нової архітектури глобальної та європейської безпеки на основі співробітництва уявлялося справою можливою, робилися відповідні спроби”. Зазначається, що укладені на тому етапі договори “відіграли певну стабілізуючу роль”.

З часом, заявили в МЗС РФ, низка положень Договору (насамперед флангові обмеження) перестала відповідати інтересам Росії.

“Західні учасники переоцінили можливості "впливу" на Росію і ступінь нашої зацікавленості в Договорі. З урахуванням деструктивної позиції США та їхніх союзників щодо Угоди про адаптацію ДЗЗСЄ Росія в 2007 р. призупинила дію Договору”, — йдеться у заяві МЗС РФ.

Там додали, що призупинивши дію ДЗЗСЄ, Росія “залишала двері відкритими для діалогу про шляхи відновлення життєздатності контролю над звичайними озброєннями в Європі”.

“Однак наші опоненти не скористалися такою можливістю, вважаючи за краще і далі будувати свою політику не на принципах співпраці, а на блоковій антиросійській основі. З урахуванням прямої відповідальності країн НАТО за розпалювання конфлікту в Україні, а також прийняття до альянсу Фінляндії та розгляду аналогічної заявки Швеції, навіть формальне збереження ДЗЗСЄ стало неприйнятним з точки зору корінних інтересів безпеки Росії”, — заявили в МЗС РФ.

Договір про звичайні збройні сили в Європі 19 листопада 1990 року підписали 16 держав НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) та 6 держав організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина). Документ набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, включно з танками, артилерією, вертольотами та літаками.

Росія призупинила свою участь у договорі в липні 2007 року.

Раніше, 2 листопада, президент РФ Володимир Путін підписав закон, що відкликає ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Євросоюз засудив відмову Росії від участі в Договорі.