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Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
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Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

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Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Ілюстративне фото: Getty Images

Держави-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі та схвалили рішення призупинити дію угоди.

Про це мовиться у заяві Північноатлантичного альянсу.

Як зазначається, вихід РФ з Договору — "остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку".

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної безпекової архітектури, ситуація, за якої НАТО дотримується договору, а Росія — ні, була б неприйнятною. Тому, як наслідок, держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", — вказали члени Альянсу.

У НАТО наголосили, що продовжують підтримувати зменшення військових ризиків та запобігання "хибним уявленням і конфліктам", назвавши своїми ключовими принципами прозорість, перевірку та взаємність.

Ба більше, запросили приєднатися країни, які поділяють ці зобов'язання.

7 листопада РФ заявила про остаточний вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Розпорядження про розрив угоди російський президент Володимир Путін видав 10 травня 2023 року.

Що відомо про ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали у 1990 році держави НАТО та Варшавського пакту. Документ встановлював рівновагу звичайних збройних сил країн-учасниць на нижчому рівні та обмежував можливості розміщення звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками.

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