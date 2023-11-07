Окупаційний суд у Криму 7 листопада не задовольнив позов адвокатів фігуранта Красноногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Ескендера Абдулганієва щодо його переведення до колонії. Він перебуває у російській в'язниці довше за визначений термін. Також кримському татарину відмовляють у побаченні та в передачах від родичів. У Владимирській в'язниці, яка відрізняється особливою суворістю, він схуд.

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Про це повідомив його адвокат Рустем Кямілєв "Кримській солідарності", який позивався, щоб політв'язня перевели найближчим часом до колонії.

За його словами, судове засідання почалося із суттєвим запізненням. Представник відповідача зауважив на "суді", що договорі не конкретно вказано скільки Абдулганієв має відбувати у в'язниці.

"Тобто в даному випадку, вони вирішили "букваєднічать". Виходить так, що якби у вироку було конкретно прописано, тоді б вони не заперечували. Але є норми кримінального кодексу. Зокрема, стаття 58, в якій чітко і ясно прописано, коли, скільки має особа відбувати покарання, як має зачитуватися, як має обчислюватися ці строки тощо", — пояснив Кямілєв.

Доводи адвокатів "судді" не задовольнили, тому захист подаватиме апеляційну скаргу протягом 30 днів. Після рішення скарги

Як розповіла "Кримській солідарності" адвокатка Ліля Гемеджі, не відомо з яких обґрунтувань "суд" відмовив у задоволенні адміністративної позовної заяви. Про це захист дізнається після отримання мотивованої копії рішення окупаційного суду протягом 10 робочих днів, адже 7 листопада зачитали лише регулятивну частину.

Після спілкування з політв'язнем, адвокати дізналися, що у "Владимирському централі" суттєво порушуються права Абдулганієва. Зокрема, побачення з ним обмежені одним разом на рік, але навіть це побачення кримському татарину не дають цього року.

"Він відмовився називати причину з огляду на те, що нашу розмову прослуховувала, зокрема й адміністрація ФКУ Т-2. Обіцяв розповісти про це після того, як його переведуть у колонію. Так само говорив про те, що він обмежений вже більше за визначений термін у своїх правах: у праві на прогулянку, у праві на отримання передач, праві на отримання фінансової підтримки з боку родичів, а також у праві на здійснення телефонних дзвінків", — розповіла Гемеджі.

Вона зазначила, що те, як вибірково бранець Кремля відповідав на запитання адвокатів з урахуванням прослуховування, означає, що на нього чиниться дуже великий тиск.

"Він дуже сильно схуд за час перебування у в'язниці і це пов'язано, зокрема, з відсутністю передач. За два роки він отримав лише одну передачу від батьків. І через обмежену можливість отримання закупівлі продуктів з магазину і, власне, тим харчуванням, яке дають у в'язниці. У будь-якому випадку, рішення, яке буде отримано нами пізніше, буде озвучено і з урахуванням вже сформованої практики, зокрема у справі Рези Умерова, воно буде оскаржене до Верховного суду Республіки Крим", — зауважила Гемеджі.

Що відомо про Ескендера Абдулганієва

3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив фігурантів справи Красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва - до 12 років і Арсена Абхаїрова - до 13. У перші три роки їм призначили найсуворіші умови утримання.

1 листопада 2021 року Апеляційний військовий суд затвердив вирок Південного окружного військового суду. Усіх затриманих звинуватили в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмежень у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні.

Абдулганієв перебуває у в'язниці понад три роки, хоча за рішенням російського суду, політв'язень мав утримуватися у в'язниці три роки, а потім його мали перевести у колонію.

Фігурантів Красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаірова, Рустема Емірусеїнова та Ескендера Абдулганієва тримають у в'язниці з найсуворішими умовами утримання більше встановленого судом терміну. Майже рік тому їх мали перевести у колонії суворого режиму.

У березні у російській колонії в м. Володимир Абдулганієва змушували прийняти громадянство РФ. Він відмовився, після чого його перевели до ремонтного корпусу в'язниці.

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

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