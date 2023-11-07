Boş aynıñ 7-sinde Qırımda işğal makemesi, "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppasınıñ iştirakçisi Eskender Abdulganiyevniñ advokatlarınıñ onı müstemlekege ketirmek dava ricasını red etti. O, berilgen müddetten çoq rus apishanesinde buluna. Bundan ğayrı, qırımtatar adamına ailesini körmege ve olardan şeylerni almağa izin bermeyler. Pek şiddetli olğan Vladimir apishanesinde çoq kilo bergen.

Siyasiy mabüsni yaqın kelecekte müstemlekege ketmeleri içün dava ricasını bergen advokat Rustem Kâmilev, "Qırım birdemligi"ne bu aqqında haber berdi.

Onıñ sözlerine köre, makeme oturışı keç başladı. "Makeme" oturışında cevap berici tarafnıñ vekili, añlaşmada Abdulganiyeniñ apishanede oturma müddeti qayd etilmedi.

"Yani bu vaqiada olar, "ariflernen oyunamağa" qarar berdiler. Demek ki, eger ükümde müddet yazılsa edi, olar red etmez ediler. Amma cinaiy qanunnameniñ qaideleri bar. Şu cümleden, 58 maddede insannıñ ceza müddeti, nasıl bildirmeli olğanı ve bu müddetniñ nasıl berilgeni açıq-aydın şekilde bildirildi", — dep Kâmilev añlattı.

"Makemeciler", advokatlarnıñ sebeplerini red ettiler, bunıñ içün 30 kün boyunca qorçalayıcı taraf, apellâtsiya şikayetini berecek.

Advokat Lilâ Gemiciniñ "Qırım birdemligi"ne añlatqanına köre, "makemeci" qaysı sebepten memuriy dava ricasını red etti belli olmay. 10 iş künü devamında işğal makemesiniñ qararınıñ sebepli kopiyasını alacaq soñ qorçalayıcı taraf bunı ögrenecek, çünki boş aynıñ 7-sinde tek idare qısmını oqudılar.

Siyasiy mabüsnen laf etken soñ advokatlar ögrendiler ki, "Vladimirskiy tsentral"da Abdulganiyevniñ aqları ciddiy tarzda bozuldı. Şu cümleden, senede bir kere ailesinen körüşe bilir, amma bu sene de qırımtatar adamına körüşmege izin bermeyler.

"FKU T-2 memuriyeti lafımıznı diñlegeni içün de sebebini aytmağa red etti. Onı müstemlekege ketirecek soñ bunı añlatmağa söz berdi. Bundan ğayrı, ayttı ki, öz davalarındaki müddetten çoq apis etildi: kezmek aqqı, berme almaq aqqı, aqrabalarınıñ maliyeviy destegini almaq, telefon etmek aqqında onı sıñır eteler", — dep Gemeci añlattı.

O qayd etti ki, Kreml esiriniñ advokatlarnıñ suallerine qısqaca cevap bergenine köre, oña pek çoq tesir eteler.

"Apishanede bulunğanda o, çoq kilo berdi. Ve bu, berüvlerniñ olmamasınen de bağlıdır. Eki sene boyunca ana-babasından tek bir berüv aldı. Ve tükânda aş satın almaq aqqınıñ sıñırlanğanı ve hapishanede berilgen aş sebebinden. Kelecekte alacağımız qarar, şekillendirilen tecribege mücibi oqunacaq. Şu cümleden Reza Umerov davasında o, Qırım Cumhuriyetiniñ Yuqarı makemesinde iddialaşacaq", — dep Gemeci bildirdi.

Eskender Abdulganiyev aqqında ne bilemiz

2022 senesi boş aynıñ 3-ünde Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppasınıñ iştirakçileri olğan Rustem Emirüseinovnı 17 senege ve Eskender Abdulganiyevni 12 senege, Arsen Abhayirovnı 13 senege maküm etti. Birinci üç sene olarğa eñ ciddiy tutuv şartlarını berdiler.

2021 senesi boş aynıñ 1-inde Apellâtsiya arbiy makemesi, Cenübiy bölge arbiy makemesiniñ ükümini tasdıqladı. Tutulğan adamlar, Rusiyede terrorcı bir teşkilât olaaraq tanınğan, amma çoq dünya ülkesinde, Ukrainada da, sıñırsız faal etken Hizb ut-Tahrir siyasiy fırqasına ait olmakta qabaatlandı.

Üç seneden çoq Abdulganiyev hapishanede buluna, amma rus mahkemesinin kararına mücibi, siyasiy mabüs anda üç senedir bulunmalı, bundan soñ onı müstemlekege ketirecek ediler.

"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppasınıñ iştirakçileri olğan Arsen Abhayirov, Rustem Emirüseinov ve Eskender Abdulganiyevni apishanede eñ ciddiy tutuv şartlarında tutalar. Değerli bir sene evel olarnı ciddiy rejimli müstemlekege alıp ketecek ediler.

Saban ayında Volodımır şeerindeki rus müstemlekesinde Abdulganiyevni RF vatandaşlığını alamağa mecbur ete ediler. O red etken soñ onı apishaneniñ tamir binasına ketirdiler.

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