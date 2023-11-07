Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин". При цьому через ПП "Краківець" та "Раву-Руську" є рух вантажного транспорту.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ситуацію на кордоні через акцію протесту польських перевізників.

За словами Демченка, ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках.

“У пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України, а також ми не відмічаємо, що йде інтенсивний потік з Польщі до України. Можливо, кілька транспортних засобів за годину прибувають із Польщі. Натомість у пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" все ж таки рух вантажівок з України у напрямку Польщі йде", — сказав Демченко.

Він відзначив, що рух для вантажівок з Польщі в Україну також обмежений. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, які прибувають із Польщі.

Речник ДПСУ розповів що 6 листопада після початку акції польських перевізників черг на в'їзд в Україну не спостерігалося. Ближче до вечора з того боку кордону почали скупчуватися вантажівки, які їхали в напрямку України.

"Станом на ранок найбільше їх було на напрямку пункту пропуску "Ягодин", де близько 160 автівок очікували можливість перетнути кордон. По напрямку пункту пропуску "Краківець" близько 100 вантажівок станом на ранок було. І по напрямку "Рави Руської" — близько 50 автівок", — сказав речник.

За його словами, учасники акції не перешкоджають руху автобусів, легкового транспорту.

6 листопада близько 14 години за київським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажного транспорту з Польщі в напрямку до України у пунктах пропуску "Ягодин — Дорохуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Хребенне".

Що відомо про протест польських перевізників

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Організатори протесту вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські автівки з системи "єЧерга". Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня цього року.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, польські перевізники висунули шість вимог:

повернути систему дозволів для українських перевізників;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за дозволами ЄКМТ;

заборонити реєструватись компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

створити окрему чергу для польских перевізників в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

надати польским перевізникам доступ до системи "Шлях".

"Більшість цих вимог у принципі невиконувані", – сказав урядовець і додав, що ключова причина протесту: польські перевізники, які мають найбільший автопарк у ЄС, побоюються конкуренції з українськими перевізниками та таким чином намагаються вибити для себе преференції.

Деркач зазначив, що Україна вже звернулась до Єврокомісії, адже дії польських перевізників неправомірні та блокують роботу європейських "Шляхів солідарності".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав такі дії "болючим ударом у спину України", яка страждає від російської агресії, та закликав перевізників припинити блокування руху вантажного транспорту.

Що відомо про "транспортний безвіз"

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".