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Через страйк польських перевізників на трьох прикордонних пунктах пропуску ускладнено рух — ДПСУ
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Через страйк польських перевізників на трьох прикордонних пунктах пропуску ускладнено рух — ДПСУ

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Пункт пропуску "Краківець-Корчова", 6 листопада 2023 рік
Пункт пропуску "Краківець-Корчова", 6 листопада 2023 рік

Через страйк польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох пунктах пропуску ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що після 13.00 відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". У ДПСУ додали, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", — йдеться у повідомленні.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Організатори протесту вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські автівки з системи "єЧерга". Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня цього року.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, польські перевізники висунули шість вимог:

  • повернути систему дозволів для українських перевізників;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за дозволами ЄКМТДокумент, який надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника – резидента для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав – членів ЄКМТ впродовж визначеного в ньому строку.;
  • заборонити реєструватись компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • створити окрему чергу для польских перевізників в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • надати польским перевізникам доступ до системи "Шлях".

"Більшість цих вимог у принципі невиконувані", – сказав урядовець і додав, що ключова причина протесту: польські перевізники, які мають найбільший автопарк у ЄС, побоюються конкуренції з українськими перевізниками та таким чином намагаються вибити для себе преференції.

Деркач зазначив, що Україна вже звернулась до Єврокомісії, адже дії польських перевізників неправомірні та блокують роботу європейських "Шляхів солідарності".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав такі дії "болючим ударом у спину України", яка страждає від російської агресії, та закликав перевізників припинити блокування руху вантажного транспорту.

"Під загрозою коридори солідарності між Україною та Євросоюзом. Закликаємо припинити блокаду кордону!", — йдеться у дописі Зварича у соцмережі X (раніше Twitter).

Раніше польські перевізники анонсували початок страйку на п'ятницю, 3 листопада. Втім згодом дату перенесли.

Що відомо про "транспортний безвіз"

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".

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