Станом на ранок 7 листопада польські перевізники продовжують блокаду трьох пунктів пропуску: "Корчова-Краківець", "Хребене-Рава-Руська" та "Дорохуськ-Ягодин". Жодних офіційних вимог українській стороні наразі не передали.

Про ситуацію на пунктах пропуску в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"На сьогодні пункт пропуску "Ягодин-Дорохуськ" не працює ні на в'їзд, ні на виїзд. Якщо ми говоримо про пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене, то не пускають поляки з України, але пускають на в'їзд. Так як обіцяла польська сторона, проїжджають тільки приватні автомобілі і пасажирські автобуси, але не пускають вантажний транспорт", — каже Сергій Деркач.

За його словами, завдяки електронній черзі на пунктах пропуску немає черг у 15-20 км, які були, коли кордон перекривали раніше.

"Наші перевізники мають інформацію в системі і бачать, що їхня черга затягується або відтерміновується. Деякі водії скасовують свою чергу і переносять її на інші пункти пропуску, деякі досі чекають. Це не перша історія з перекриванням кордону, і тоді через невеликий період часу була знята блокада, тому можливо водії цього чекають", — каже заступник міністра.

Тепер водії планують інші логістичні шляхи, щоб вивезти українські товари за кордон.

"В нас є ще багато пунктів пропуску, які можна використовувати перевізникам. У нас зараз з електронною чергою працює 16 вантажних пунктів пропуску, тобто перевізники можуть обрати будь-який інший крім цих трьох. Але звичайно черги є. У нас на ранок в електронній черзі було 24 тисячі транспортних засобів на виїзд з України, але це по всім вантажним пунктам пропуску, не тільки до Польщі, але й до інших країн. У сезон вивозу агропродукції кількість транспортних засобів зростає", — говорить Сергій Деркач.

Наразі конкретних вимог від польських перевізників до української сторони не надходило, повідомляють на Facebook-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", — йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку додають, що перебувають у постійній комунікації з Посольством України у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Що означає "транспортний безвіз"

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".