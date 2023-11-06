Страйк польських перевізників: у трьох пунктах пропуску ускладнений рух

Сьогодні, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене". Рух у пунктах пропуску ускладнений.

Про ситуацію на пункті пропуску "Краківець-Корчова" повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній.

"Я залишив дітей, дружину, роботу і приїхав сюди, потратився фінансово. Ми хочемо, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Але аби ті дозволи не поширювалися на військову та гуманітарну допомогу, бо до цього немає жодних зауважень, ми вас підтримуємо. Протест нами оголошено до 3 січня", — зазначив чоловік.

Представник комітету оборони перевізників і працедавців Яцек Сокол додає, польські перевізники не проти України, адже самі допомагали українцям, проте хочуть врегулювати ситуацію.

"Маємо за мету повернення до нормальних транспортних взаємовідносин між нашими країнами. Протест оголошено на два місяці, ми хочемо, аби він завершився сьогодні або завтра. Аби люди, які відповідають за прийняття рішень, з’явилися тут як з нашої, так і з вашої сторони", — пояснив Яцек Сокол.

Водій з України Роман Лагуняк розповів, такі страйки не вирішують питання, а лише шкодять звичайним далекобійникам.

"У мене вантаж, який потребує ветеринарки, якщо я на дану зміну не заходжу на кордон, я автоматично до завтра до ранку повинен чекати ще одну зміну. Бо я не можу пройти ветеринара. Чим вони зроблять краще, що вони мені закрили дорогу? Вони хай до своїх вищих рангів йдуть. Ну що ми тут винні водії прості?" — зауважив чоловік.

Інформацію про страйки у пунктах пропуску "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" з боку Польщі підтвердили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину", — йдеться у повідомленні.

Плакат організаторів страйку. Суспільне Львів

Як розповів вранці в ефірі "Суспільне.Спротив" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, блокування руху може відбуватися як у напрямку в'їзду в Польщу, так і на виїзд.

"За інформацією від польських колег, учасники цієї блокади не планують перешкоджати рух автобусам, легковим авто, а також вантажівкам, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або перевозять тварин чи швидкопсувні вантажі", — повідомив Андрій Демченко.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Раніше польські перевізники анонсували початок страйку на п'ятницю, 3 листопада. Втім згодом дату перенесли.

Що відомо про "транспортний безвіз"

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".